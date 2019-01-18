ÖSYM Başkanlığının Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, 19 Ocak Cumartesi günü yapılacak e-YDS 2019/1 (İngilizce) adaylarının, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı belirtildi. Paylaşımda ayrıca adayların fotoğrafsız nüfus cüzdanı ile sınava katılmalarına kesinlikle izin verilmeyeceği vurgulandı.
ÖSYM'den e-YDS adaylarına 'saat' uyarısı
18.01.2019 - 20:31 | Son Güncelleme: 18.01.2019 - 20:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), yarın yapılacak Elektronik Yabancı Dil Sınavı e-YDS 2019/1 (İngilizce) adaylarına, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısında bulunuldu.
Etiketler : ÖSYM,e-YDS,
598973 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/598973.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER