Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları duyuruldu. Başvuruda bulunan öğretmenler, sonuçlara Bakanlığın "http://atama.meb.gov.tr/" internet adresinden ulaşabilecek.