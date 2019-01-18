Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları duyuruldu. Başvuruda bulunan öğretmenler, sonuçlara Bakanlığın "http://atama.meb.gov.tr/" internet adresinden ulaşabilecek.
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı
18.01.2019 - 22:20 | Son Güncelleme: 18.01.2019 - 22:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin, 2019 yılı Ocak ayı mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı.
Etiketler : MEB,Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları,
598982 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/598982.aspx
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