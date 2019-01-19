Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Bursa'nın merkez Nilüfer İlçesi Beşevler Mahallesi Boğaçhan Sokak üzerinde gece 03.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cezaevinden yeni çıktığı iddia edilen Gökhan Ç., Sezer G.(24) ve Tolgahan K.(22) ile görüşmek için buluştu. Bir süre sonra 2 grup arasında çıkan tartışma sonucu Sezer G. ve Tolgahan K. otomobile binerek kaçmaya başladı. Kaçan şahısların arkasından ateş eden Gökhan Ç. otomobiline binerek şahısları kovalamaya başladı. Kısa süreli kovalamacanın ardından kaza yapan Sezer G.'nin bulunduğu otomobil kaldırıma çıktı. Kaza yapan otomobilden inen 2 şahıs, koşarak uzaklaşmaya çalıştı. Kaçan şahıslara ateş ederek bacaklarından vuran Gökhan Ç., olayın ardından hızla uzaklaştı. Silah seslerini duyan ve 2 yaralı şahsın sokak ortasında yattığı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Gökhan Ç. ve Sezer G.'yi ilk müdahalenin ardından, Çekirge Devlet Hastanesine götürdü. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, çok sayıda boş kovan ile birlikte, Gökhan Ç. ve Sezer G.'nin bulunduğu otomobilde de 1 adet tabanca buldu. Hastaneye kaldırılan şahısların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri, silahlı saldırgan Gökhan Ç.'yi her yerde arıyor.

Fatih Çapkın