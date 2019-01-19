Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebi, medya kuruluşlarının darbe dönemlerindeki yayınlarıyla ilgili gazetemize önemli değerlendirmelerde bulundu. 15 Temmuz Derneği olarak siyasetin arkasında ya da yanında olmadıklarına dikkat çeken Şebi “Tüm darbelerde medya kullanılmış, darbelerin bir parçası olarak kurgulanmış ve kumpaslar kurulmuştur” dedi.

Darbelerin medya ayağıyla meşrulaştırıldığını ifade eden Şebi, özetle şunları söyledi: Bu hain, alçak ve 1 dolara üniformalarını sattıran insanlara, ABD’deki mukim şahsiyet darbe girişiminden sonra ‘tiyatro’ dedi. Sonra mahkeme salonlarında ifadelerde o söylem yer buldu. Bu toplumda doğup, büyüyüp, havasını alan ve suyunu içen ve bu toplumda siyaset yapma iddiasıyla yola çıkmış bir ana muhalefet liderinin genel başkanı ‘tiyatro’ dedi. Sözcü gazetesi davası o kadar açık ki. Tabiî ki gazetecilerimiz haber yapacak, özgür olacak. Şu anda yakın tarihi medya üzerinden araştırdığımızda şunu çok net söylemek lazım; 15 yıldır mevcut hükümet kadar bu manada medyanın özgür olduğu başka bir dönem olmadı. Burada yargılanan, suç unsuru teşkil eden gazeteciler aslında FETÖ’nün yaptıklarının ya aynısını ya da yansımasını yapıyor. Yani devletine karşı çalışan alçaklarla iş tutuyorlar. Casus gazetecilere karşı bir durum söz konusu. Ama bakıyoruz bu gazetelerimiz, bu muhalefet lideri darbede kimin yanında durulması gerektiğini soru işaretiyle karşılıyor. 15 Temmuz’u küçümsemek, sulandırmak için FETÖ ne yapıyorsa, hangi dili kullanıyorsa muhalefetin lideri de tutuyor o dili meydanlarda, kürsüde, gazi Meclis’te söylüyor.