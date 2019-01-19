Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belgeleriyle ortaya koyduğumuz haberimizde ünlü inşaat firması Taşyapı’nın patronu Emrullah Turanlı’nın iki yıl önce 1,5 milyon lira karşılığında Sözcü gazetesine haberlerini yaptırdığını yazmıştık. Gazetenin benzer söğüşlemeyi belediyeler üzerinden de yaptığı belirlendi. Sözcü’nün 80 yaşındaki patronu Ertuğrul Akbay’ın CHP’li belediyelerin sponsorluğunda konferans verdiği, salonlarda ‘Yaş 75 Yolun Yarısı’ kitabını pazarladığı iddia ediliyor. Genç kalmanın sırları diyerek diyet önerilerinde bulunan Akbay’a belediyenin diyeti olumlu haber yaptırarak ödediği belirtiliyor. Sözcü yöneticilerinin anlaşmanın yapıldığı tarihten itibaren o belediyelere tek bir eleştiri yapmadığı da iddialar arasındı.

HALKIN DEĞİL İSRAİL'İN SÖZCÜ'SÜ

Kamuoyunda FETÖ ile en çok mücadele ettiğini açıklayan Sözcü, aslında İsrail ve FETÖ’nün istediği tarzda haberler yapmış. İsrail’in eski Ankara Büyükelçisi Gaby Levy’nin en çok ziyaret ettiği gazetelerin başında gelen Sözcü, 10 kişinin hayatını kaybettiği Mavi Marmara saldırısı sonrasında Yahudi lobisiyle ters düşmemek için yayın politikasını buna göre belirlemiş. Her olayda dikkat çekici manşetler atan Sözcü, Mavi Marmara saldırısından sonra aynı hassasiyeti göstermedi. Öyle ki tüm gazeteler ertesi gün saldırıyı kınayan manşetler atarken, Sözcü, hamilerini kızdırmamak için sessiz kalmayı tercih etti. İşin aslı ise daha sonra ortaya çıktı.

FETÖ’DEN ÇEKİNDİLER

Sözcü’nün Mavi Marmara saldırısına sessiz kalmasının sebebi hem İsrail ile olan ilişkilerinin bozulmasından endişe etmesi, hem İsrail’in ucuz kâğıt temin edeceğine dair söz vermesi, hem de FETÖ elebaşının Mavi Marmara ile ilgili açıklamaları... FETÖ elebaşı Gülen, Mavi Marmara gemisi yola çıkmadan önce, “Organizatörlerin Gazze’ye yardım götürmeden önce İsrail’le uzlaşma yolunu seçmemeleri faydalı sonuçlar doğurmayacak. Aksi takdirde bu otoriteye başkaldırmaktır” açıklaması yapmıştı.

TALİMAT İSRAİL’DEN

Mavi Marmara saldırısı sonrasında Türkiye-İsrail ilişkileri bozulurken, o dönem İsrail’in Ankara Büyükelçisi olan Gaby Levy’den Türkiye’den ayrılması istendi. Gaby Levy, görevi sırasında sık sık ziyaret ettiği Sözcü gazetesine, Türkiye’den ayrılmadan önce de gitti. İddialara göre, görevi sırasında Sözcü’den hükümet aleyhine haberler yapılmasını isteyen Levy, son ziyaretinde de bu talebini tekrarladı. Levy, Mavi Marmara saldırısı sonrasında yaşanan Türkiye- İsrail gerginliğinin tırmanmasının Türkiye’nin zararına olacağı yönünde haber yapılmasını istedi. Bununla sınırlı kalmayan Levy “Hükümetin ve Türkiye’nin İsrail’in dostluğunu yitirmesi Türkiye’ye çok şey kaybettirir. Hükümetin Mavi Marmara krizini tırmandırma konusundaki çizgisinin olası sonuçlarını haber ve yorumlarla kamuoyuna duyurmanız lazım” dedi. Görüşmede Gaby Levy, Sözcü’den hükümete karşı en ağır yayınları yapmalarını isterken bunun karşılığında ucuz kâğıt ithali konusunda destek vereceğini söyledi. Bu desteği sözde bırakmayan Levy, Türkiye’de kâğıt ithalini tekelinde bulunduran Musevi asıllı işadamlarının ortağı Ali Arbel’i Sözcü gazetesinin sahibi olan Akbay alisiyle tanıştırdı. Akbaylar ile Arbel’in bir eğlence kulübünde görüntülenmesi iddiaları güçlendirdi. Kâğıt desteğini alan Sözcü’nün Mavi Marmara olayı ve Türkiye-İsrail ilişkilerindeki gerginliğe rağmen İsrail’e muhalif yayın yapmamaya özen göstermesi dikkat çekti.