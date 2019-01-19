Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ’nün darbe girişimini organize eden sözde “yurtta sulh konseyi” üyesi eski tuğamiral Sinan Sürer’in odasında ele geçirilen “gizli kişiye özel” antetli 19 sayfadan oluşan dokümanda, Türkiye’yi iç savaşa sürükleyecek ve bölünmesine neden olacak plan tespit edildi.

Darbe girişiminden yaklaşık bir yıl önce hazırlandığı anlaşılan planda “Çok Önemli” başlığı altında Türkiye’de iç savaş çıkarmak ve kaos oluşturmak için bazı Alevi grupların silahlandırılması gerektiği belirtiliyor. Alevilerin desteklenmesi için çok çalışılması gerektiği ifade edilen planda, “Aleviler, içlerinde bir ya da iki grup hariç olmak üzere silahlı mücadeleye yöneltilmemelidir. Aleviler, vandalizm şeklindeki eylemler ve uzun süreli eylemlerde çok faydalıdırlar” iddiasına yer veriliyor.

Planda, Güneydoğu Anadolu’da halk isyanı çıkarılarak, bölgenin Türkiye’den koparılmasının sağlanması, küçük, dar bölge yönetim şekillerine geçilebileceği kaydediliyor. Buna ilişkin planda yer alan karanlık senaryo şöyle: “Güneyde sivil isyan çıkarılabilir. Yeni yönetimler oluşturulmalı, en dar sınırları garanti ederek onlarla dışarıda görüşülmelidir. Göz yaşartıcı gaz geçirmeyen maske, gıda maddesi, yolu kesmek için lastikler gibi gelecekte gerekli olacak ihtiyaçları temin edebilmeleri için onlara mali destek sunulmalıdır. Öte yandan, aralarında ve dış dünyayla iletişim kurabilmeleri için internet desteği verilmelidir. Erdoğan’ı uluslararası baskı altına almak için gece 00.00’dan önce ‘yabancı gazetecileri’ olayların olduğu bölgelere geçirmek gerekmektedir”

İSTANBUL’DA KANLI KAOS

Planda hainlerin 7 Haziran genel seçimlerden önce İstanbul merkezli büyük çaplı kanlı bir kaos hedeflediği ortaya çıktı. Ankara’nın şehir yapısı, cadde ve sokak özelliklerinden dolayı söz konusu kaos için uygun olmayacağı belirtilen planda, şu ifadeler kullanılıyor: “Başlangıçta Taksim’e nazaran Ankara gibi geniş, düzenli caddelerin olduğu, göstericilerin saklanacağı ya da yola koyulacakları sokakları ya da kalabalık meydanları olmayan bir siyasi başkentte gösteriler organize etmenin imkansız olduğunun biliniyor olması gerekir. Bu yüzden Ankara, yapılacak hesaplarda en son sırada gelmelidir ancak buna karşılık Ankara’da siyasi hareketliliğe paralel olarak baskın bir medya hareketliliği gereklidir. Eğer İstanbul’da şiddetli bir karmaşa oluşturarak R.T. Erdoğan’a dengeyi kaybettirmek istiyorsak bu bölge, halkın çatıştırma girdabına sokulması için hazırdır.”

SAHİLLER KIŞKIRTILABİLİR

İstanbul haritası üzerinde rakamla kodlanan semtlerde yapılacak provokasyona ilişkin detaylı bilgilerin verildiği planda, özellikle mezhebe dayalı bir iç savaş planlandığı ortaya konuluyor. Kaos çıkarılacak semtlerde saha çalışmaları yapıldığı bilgisine de yer verilen planda, özellikle kıyıdaki semtlerde istenilen başarının sağlanabileceği belirtiliyor. Planda, “Denizlere bakan semtlerin büyük çoğunluğunda devrimciler ve sol ideolojiye sahip kişiler yaşamaktadır. Bu şahısların maddi durumları kötüdür. Bu şahısları hareketlendirmek kolaydır. Sahadaki ilk nabız yoklaması, insanların harekete geçirilmesi için olumlu sonuçlar vermektedir. Sağlam bir plan ve organizasyonla şahıslarla temas halinde kalarak gerçekleştirilecek bir proje, Türkiye’de daha önce görülmemiş çapta bir devrime tanıklık etmemizi sağlar” ifadeleri yer alıyor.