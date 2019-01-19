Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzon Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele ekipleri tarafından yürütülen operasyonda hakkında yakalama kararı olan ve 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ‘’Agit' kod adlı Hakan A. yakalanarak gözaltına alındı.