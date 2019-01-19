Trabzon Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele ekipleri tarafından yürütülen operasyonda hakkında yakalama kararı olan ve 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ‘’Agit' kod adlı Hakan A. yakalanarak gözaltına alındı.
Trabzon'da PKK'lı terörist yakalandı
19.01.2019 - 13:52 | Son Güncelleme: 19.01.2019 - 14:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzon Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele ekipleri tarafından yürütülen operasyonda hakkında yakalama kararı olan ve 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ‘’Agit' kod adlı Hakan A. yakalanarak gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : terörist,Trabzon,emniyet müdürlüğü,
599101 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/599101.aspx
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