Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yaşar Doğu Spor Salonu'nda AK Parti Samsun Belediye Başkan Adaylarını açıklıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Buradan kurulduğu günden beri Samsun teşkilatımız bünyesinde görev yapan, tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. AK Parti kadroları bu seçimlerde Samsun'da daha çok çalışıp, daha çok insana ulaşacak ve bir kez daha partimizin bayrağını dalgalandıracaktır. Hem millet hem de AK Partililer olarak birlik içinde, düşmanı sevindirmeyek aydınlık geleceğimizi hep beraber inşaa edeceğiz. Kişisel hesaplarını, partisinin, ülkesinin üstünde tutan bilin ki davasının değil, enaniyetinin emrindedir. Biz yolumuza, şehrine ve ülkesine hizmet için yola çıkan dava erleriyle devam edeceğiz.

DETAYLAR BİRAZDAN...