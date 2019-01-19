FETÖ/PDY'ye yönelik davada tutuksuz yargılanan ve 3 yıl 1 ay hapis  cezasına çarptırılan Boydak, umreye gitmek için Kayseri Havalimanına geldi.

Dış hatlar giden yolcu bölümündeki polis noktasında, Boydak'ın çantası  ve üzerinde yapılan aramada, ağırlığı yaklaşık 3 kilo 600 gram gelen bin 59  çeyrek, 220 yarım, 138 tam, 8 gremse altın ile 40 bin liralık çek ve 200 bin  liralık senet bulundu.

Boydak, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlemesi Hakkında  Kanun'a muhalefetten gözaltına alındı.

Hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunmayan Boydak'ın emniyetteki  işlemleri devam ediyor.