Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şimşek’in Londra’da bulunduğu, fotoğrafının çekildiğinden haberi olmadığı belirtildi. Şimşek, sosyal medya üzerinden de “ Sözcü gazetesindeki haberi üzülerek okudum. Elimde alışveriş listesi vardı, tamamını alıp çıktım. Markette fiyat listesini incelediğim, market arabasını dolduramadığım kısmı habercinin kendi yorumudur. Habersiz fotoğraf çekip altına hikâye oluşturmak etik bir habercilik değildir” açıklamasını yaptı.

BU İLK DEĞİL!

Sözcü gazetesinde, daha önce de benzer bir haber yer almıştı. Şimşek’le yan yana fotoğraf çektirip röportaj yaptıkları dile getirilmişti, ancak Şimşek “Bana sıradan bir vatandaş gibi gelip fotoğraf çektirdiler” demişti.