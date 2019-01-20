Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte Sözcü’nün o yalanlarından bazıları:

∂ Sözcü “78 milyon, kılık kıyafetinden mezhebine kadar fişlenecek bilgisi saraya teslim edilecek” başlıklı bir haber yayınladı. Ancak söz konusu kanun tasarısında, kişisel verilerin işlenmesi için ilgili kişinin açık rızası şartken, öngörülen istisnai hallerde bu şart aranmamakta. Yine tasarıda, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinin ise yasak olduğu, ancak kanunda öngörülen istisnai hâllerde işlenebileceği belirtilmişti.

∂ Sözcü 2014 yerel seçimlerinde erken davranıp seçimi kaybeden Mansur Yavaş’ın Ankara’da seçimi kazandığını manşete taşıyarak, zaferini ilan etmişti. Ankara’daki sonuçlar ise hiç de öyle değildi.

∂ Sözcü’nün bir diğer haberi olan Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş’un eşi için havuz kapattırdığı yönündeki haberlerin de gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkmıştı. Sakarya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, “Sakarya’da vali eşi için havuz kapatıldığı” iddiasına ilişkin, yüzme havuzunun hiç kimse için kapatılmadığını bildirdi.

∂ Sözcü dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile ilgili ‘savcıya talimat verdi’ şeklinde bir haber yayınlamıştı. Bozdağ, haberine ilişkin “Açık iftiradır “ açıklamasında bulunmuştu.

∂ İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bir dönem Sözcü gazetesine tepki göstermişti. Sözcü, Bakan Soylu’nun “’Sabah’ı okunacak gazeteler arasından çıkardılar” dediğini manşete taşımıştı. Sözcü gazetesine tepki gösteren Süleyman Soylu, yaşananlar için ‘iftira’ ifadesini kullanmıştı.

∂ Sözcü’nün yazdığı, ‘’İmam Hatip öğretmeninden skandal sözler’’ başlıklı haberin de yalan olduğu ortaya çıkmıştı. Haberde, İmam Hatip Lisesi öğretmeninin Gaziantep Küçük Sanayi Camisi’nde verdiği vaazda “Okula giden kızların baldır-bacak açarak erkek öğretmenleri tahrik ettiklerini” ve “kızların okula gönderilmesi ile fahişe olmaya teşvik edildiklerini” yazmıştı. Gaziantep Ömer Özmimar İmam Hatip Lisesinde görev yapan ve Küçük Sanayi Sitesi Camii’nde Müftülüğün izni ile gönüllü vaaz veren Muzaffer Ceylan, yaptığı yazılı açıklamada, hakkında yazılanların tamamen asılsız ve iftira olduğunu söyledi.

∂ Sözcü’nün algı oluşturmak için hazırladığı “Yüzlerce FETÖ’cünün tutuklu olduğu Silivri’den en çok oy HDP ve AKP’ye çıktı” başlıklı haberi de yalan çıktı. 24 Haziran’da elde edilen sonuçların sandık sandık ulaşılabilir olması, Sözcü’nün algı çalışmasını ortaya çıkarmış oldu. Sonuçlara göre Silivri’den en çok oy HDP ve CHP’ye verilmiş durumdaydı.