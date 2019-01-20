Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke

ANKARA

Millî Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından dokuz yılın ardından ilk defa “Mehmetçik 2018 Yılı Faaliyetleri” adı altında basın bilgilendirme toplantısı yapıldı. MSB Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı’ndan Binbaşı Nadide Şebnem Aktop’un gerçekleştirdiği toplantıda; TSK’nın terörle mücadele faaliyetleri, tek tip askerlik uygulaması,15 Temmuz darbe girişimi ve Suriye’deki son gelişmelere ilişkin bilgi verildi. Zeytin Dalı Harekâtı sırasında gazi olan Piyade Üst Teğmen Özgür Ocak’ın hazır bulunduğu toplantıda, Binbaşı Aktop özetle şu bilgileri paylaştı:

PKK İLE MÜCADELE: PKK’ya karşı yürütülen mücadele kapsamında bir yılda 74’ü sözde lider kadro olmak üzere 2 bin 442 terörist etkisiz hâle getirildi. Bin 387 adet mağara, sığınak ve depo imha edildi. 20 ton uyuşturucu madde, 2 milyon kenevir ve 26 ton akaryakıt ele geçirildi.

TSK’DAN İHRAÇLAR: 15 Temmuz FETÖ hain darbe girişiminden bu yana 15 bin 213 kişi TSK’dan ihraç edildi. 6 bin 838 kişi için ise adli işlem ve tahkikat sürüyor. FETÖ’nün TSK’dan temizlenmesiyle gücümüz daha da arttı. 15 Temmuz sonrasında 53 bin 677 personel temini yapıldı.

SINIR ÖTESİ HAREKÂTLAR: Fırat Kalkanı Harekâtı’nda 3 bin DEAŞ’lı etkisiz hâle getirildi. Güvenlik tedbirleri devam ederken, hayatın normale dönmesi için çalışmalarımız da sürüyor. Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesi, Suriye için örnek teşkil ediyor. Afrin’de bulunan terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekâtı’nda bu güne kadar 4 bin 608 terörist etkisiz hale getirildi. 295 mayın ve bin 680 el yapımı patlayıcı etkisiz hâle getirildi.

FIRAT’IN DOĞUSUNA OPERASYON: Maksadımız sınır güvenliğimiz sağlamak, teröre engel olmaktır. Mücadelemiz Kürt halkı ile değil, terör örgütleriyledir. DEAŞ nasıl Müslümanların temsilcisi değilse, PKK/YPG de Kürtlerin temsilcisi değildir. TSK ve Türkiye’nin hiç kimsenin toprağında gözü yoktur.

YENİ ASKERLİK MODELİ: Bedelli askerliğe 635 bin 582 vatandaşın başvurdu. Bunlardan 98 bin 630 kişinin eğitimleri tamamlandı. Yeni askerlik sistemine yönelik son aşamaya gelen çalışmamızı kısa zamanda tamamlayıp Cumhurbaşkanımızın onayına sunacağız. Onaya müteakip, kesinleşecek yeni sistemi de kamuoyuyla paylaşacağız. Yaptığımız çalışmayla her seferinde gündeme gelen ’bedelli’, ’dövizli askerlik’ gibi tartışmalarının/sistemlerin önüne geçmeyi hedefliyoruz.

GÜNDEM GÜVENLİ BÖLGE

ABD’nin Suriye’den çekilme süreci ve “güvenli bölge” görüşmeleri sürüyor. Diyaloğun ABD ile en üst düzeyde yürüdüğünü belirten askerî kaynaklar “Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Yaşar Güler, Brüksel’de ABD’li mevkidaşı ile görüşme yaptı. Sınırlarımızın terörden arındırılması bizim için önemli. Güvenli bölge konusu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 23 Ocak’ta Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile görüşmesinde de gündeme gelecek. Kendi güvenliğimiz açısından son derece hassasız” ifadelerini kullandı.