Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Çanakkale istikametine gitmekte olan otobüs şoförü, Edremit'in Bostancı köprülü kavşağında dönüş manevrasını yapamayınca fidanlığa daldı. Otobüs şoförü, fidanlıkta bir toprak yığınına çarparak durabildi. Kazada yolcular büyük panik ve korku yaşadı. Kendi imkanları ile otobüsten çıkan yolcular Edremit Belediyesi tarafından tahsis edilen bir başka otobüs ile Edremit Otogarına taşındılar. Kazada otobüste maddi hasar meydana geldi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.