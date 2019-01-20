Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Çanakkale istikametine gitmekte olan otobüs şoförü, Edremit'in Bostancı köprülü kavşağında dönüş manevrasını yapamayınca fidanlığa daldı. Otobüs şoförü, fidanlıkta bir toprak yığınına çarparak durabildi. Kazada yolcular büyük panik ve korku yaşadı. Kendi imkanları ile otobüsten çıkan yolcular Edremit Belediyesi tarafından tahsis edilen bir başka otobüs ile Edremit Otogarına taşındılar. Kazada otobüste maddi hasar meydana geldi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.
Direksiyon hakimiyeti kaybedilen otobüs fidanlığa daldı
20.01.2019 - 09:10 | Son Güncelleme: 20.01.2019 - 10:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, İzmir'den Çanakkale'ye yolcu taşıyan otobüs, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak fidanlığa daldı. Kazada sadece maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : kaza,Balıkesir,sürücü,İzmir,Çanakkale,
599205 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/599205.aspx
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