Edinilen bilgiye göre, beş gün önce İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, molotof kokteylli saldırı, korsan gösteri, araç kundaklama ve illegal eylemlere katıldıkları tespit edilen bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi 9 zanlı yakalanmıştı. Çoğu örgütün gençlik ve şehir yapılanmasına mensup 9 şahsın emniyetteki sorguları dün tamamlandı. Şüphelilerin 7’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. 2 zanlının ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.
İstanbul’da 7 PKK’lı terörist tutuklandı
20.01.2019 - 09:16 | Son Güncelleme: 20.01.2019 - 09:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 9 şüphelinin 7’si tutuklandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : PKK,KCK,terör,İstanbul Emniyet Müdürlüğü,
599208 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/599208.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER