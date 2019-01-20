Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Çoğunluğu meslekten ihraç edilen polis memuru, örgütün devlet memuru yetiştirmek amacıyla kurduğu KPSS çalışma evlerinde kalan, örgütün kripto haberleşme programı Bylock kullandıkları tespit edilen ve mesajlaşma içerikleri çözümlenen 16 şahsın yakalanmasına yönelik 18.01.2019 günü ilimiz merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon başlatılmıştır" denildi.