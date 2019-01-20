Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

30 yıldır İstanbul’da ticaret, yöneticilik yaptıktan sonra emekli olan ve Sakarya’nın Kocaali ilçesinde ikamet eden İrfan Boz, Ukrayna’dan 95 dişi 5 koç olmak üzere 100 tane Romonov koyunu aldı. Marmara Bölgesi'ne ilk Romonov koyununu getiren Boz, yılda iki kez doğum yapan koyunu Sakarya’da yetiştirip, satıp hem ülkeye katkı yapmak hem de bulunduğu bölgeye hayvancılığı aşılamak istiyor.

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Romonov koyunu hakkında bilgi veren besici İrfan Boz, “Kendi imkanlarımla Ukrayna’dan koyun aldım. 100 tane koyun getirdim buraya. Buraya Romonov koyun üretim çiftliği kurdum. Ukrayna’dan aldığım 100 tane koyunu gebe olarak aldım. Bunların hepsi birinci gebelikte idi. Koyunlarımız ikinci doğumlarına gebeler. Bu aylarda inşallah doğumlarını alacağız. Bu doğumlardan 250 tane koyun bekliyoruz. Bu Romonov koyunları 6 ayda bir doğum yaparlar. Bir ay doğum süresi vardır. Doğurduktan 20-25 gün sonra tekrar gebe kalır. Yavrularını emzirir bir iki ay. Bakıcılarımız var biz dışardan takviye de yaparız. Yılda iki sefer doğum yaparlar. Bu koyunu ticari amaçlı düşündüğünüzde en karlı ticari sistemidir. Biz burada üretim yapıyoruz, toptan satıyoruz. Kocaali'nde bu işi yapmamızdaki amaç buraya bu koyunu aşılayalım, hayvancılığı aşılamak. İlçemizdeki çiftçilerimiz 5’er 10’a tane alsınlar. 10 tane aldığında geri dönüşe baktığında sana 30 tane koyun eder. 1 yılda 2 sefer doğum yaptığına göre ortalama 3 tane doğursa 30 tane yapar. Ana sermayen kenarda dururken, kuzularını aldığın zaman kuzuların iki katına çıkıyor. Yani bu demektir ki bu koyun verimli bir hayvan. 1’e 5 veren bir karlılık sağlayan bir koyun üretim sistemidir. Bu işi ilk önce seveceksin. Bizim bu içimizde vardı hayvancılık vardı. Sakarya, Düzce gibi bu bölgede yetiştiren yok. Marmara bölgesinde yok hatta. Romonov koyunu diyince akla kuzu makinesi geliyor. Lakabı bu şekildedir. Çok doğurduğu için öyle deniyor. İyi bakarsan, iyi yetiştirirsen 8 taneye kadar doğurma imkanı var” dedi.



“TOSUN ETİ' GİBİ ETİ VARDIR

Romonov koyunun etinin kokmadığı ve tosun gibi eti olduğunu belirten Boz, "Buraya gelişi veteriner eşliğinde, bakanlığın eşliğinde oluyor. Çok meşakkatli bir iş aslında buraya gelişi. Devletimiz çok güzel bir kontrol yaparak hareket ediyor. Bu koyunlarda hastalıkta olabilir. Bunun kontrolünü devletimiz bizzat yapıyor. Bu hayvanda hastalık yok diyip Türkiye’ye getiriyoruz. Bütün bakımları, aşıları yapılmış vaziyette bize geliyor. Bu gördüğünüz hayvanların bir yıllık aşıları yapılmıştır. Bütün aşıları yapılmıştır. Romonov koyununun eti hiç kokmaz. Diğer koyunların eti kokar. Mesela diğer koyunların bulunduğu ortamda duramazsınız ama 300’e yakın hayvan var içeride bir koku bulamazsınız. Bu koyunun eti hiç kokmaz. Tosun eti gibi eti vardır” diye konuştu.



