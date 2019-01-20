Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2 Ocak Çarşamba günü babası Mehmet Ali Y. tarafından ders çalışmadığı gerekçesiyle elektrikli süpürgenin demir sopasıyla darp edilerek ağır yaralanan Mertcan, kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetmişti. Geçtiğimiz cuma günü yarıyıl tatili dolayısıyla karnelerin dağıtılmasının ardından birinci sınıf öğrencisi Mertcan'ın da karnesi ortaya çıktı. İskenderun Gültepe İlkokulu 1/A sınıfı öğrencisi olan Mertcan'ın karnesinde bütün derslerinin "Çok İyi" olduğu görüldü.



Anne Gülistan Y, yaptığı açıklamada, çocuğunun karnesinin çok iyi olması nedeniyle buruk bir mutluluk yaşadığını söyledi. Oğlunun derslerinde çok çalışkan olduğunu belirten Gülistan Y. "Oğlum büyüyünce polis olmak istiyordu. Yarın gidip oğlumun karnesini alacağım. Oğlumla yaşadığım anılarım gözlerimin önünden gitmiyor. Şimdi onun kardeşi var onunla teselli oluyorum. Oğlumu öldüren caniye en ağır cezasının verilmesini istiyorum." diye konuştu.



NE OLMUŞTU?

İhbar üzerine 2 Ocak'ta Gültepe Mahallesi'ndeki adrese giden 112 Acil Servis ekibi, başına sert cisimle vurulduğu değerlendirilen 6 yaşındaki M.Y'yi İskenderun Devlet Hastanesine kaldırmıştı. Hastanenin cerrahi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan çocuk 5 Ocak'ta hayatını kaybetmişti. Soruşturma kapsamında, eşinden 1,5 yıl önce boşanan baba Mehmet Y. oğluna şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklanmıştı. Baba Mehmet Y'nin diğer çocuğu Y.T.Y. de savcılık talimatıyla Hatay Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alınmıştı.