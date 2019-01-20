Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ordu adaylarını açıkladı.

İşte AK Parti Ordu adayları;

Akkuş: İsa Demirci

Altınordu: Aşkın Tören

Aybastı: Beytullah Geçtan

Çaybaşı: Hüseyin Semiz

Çatalpınar: Ahmet Türe

Fatsa: İbrahim Kibar

Gölköy: Fikri Uludağ

Gülyapı: Talip Şen

Gürgentepe: Yaşar Şahin

Kabadüz: Yener Kaya

Kabataş: Yakup Yılmaz

Korgan: Tuncay Kiraz

Kumru: Yusuf Yalçuva

Mesudiye: İsa Gül

Perşembe: Mustafa Tandoğan

Ulubey: İsa Türkcan

Ünye: Hüseyin Tavlı

CUMHUR İTTİFAKI ADAYI

İkizce: Osman Kaygı

Çamaş: Mahmut Ayparçası



Erdoğan'ın açıklamasının satırbaşları şöyle:

2020'DE BİTİRMEYİ PLANLIYORUZ

"Ordu'da bir başka coşku var. Bu coşkuyu heyecanı 31 Mart'a hep birlikte taşıyacağız. Ordu demek eski Türkçe'de şehir demektir. Hem de önemli şehir, öncü şehir demektir. Ordu bugün de bölgemizin ve ülkemizin iftihar kaynağı şehirlerden biri olarak yoluna devam etmektedir. Bu şehir maalesef asırlarca yangınların, depremlerim, toprak kaymalarının pençesinden kurtulamamıştır. Verdiği büyük mücadele sonunda her seferinde yeniden ayağa kalkan ordu bugünlere gelmiştir. Sel, afet oldu, çok önemli bir tarihi köprüyü aldı götürdü. Kısa bir sürede köprümüzü yaparak açılışını gerçekleştirdik. Ordu çevreyolunun Efilli Kavşağı ile Otogar Kavşağı arasındaki birinci kesimi Mart ayında hizmete açıyoruz, ikinci kesimi de 2020'de bitirmeyi planlıyoruz.

"TÜM KARDEŞLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Ordumuz kadir tarihi, coşkulu denizi, kadim yaylarıyla çok büyük potansiyele sahip bir şehirdir. Bu şehre aşık olmamak mümkün mü? Ordu'daki kardeşlerimiz olmayınca biz bu dünyayı ne edelim? Siyasi hayatımız boyunca girdiğimiz her mücadelede Ordulu kardeşlerimizi yanımızda bulduk. Bu vesileyle 2001 yılından bu yana teşkilatımızda görev yapmış tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum.

"HEP BİRLİKTE YÜCELTECEĞİZ"

Eylül ayından beri Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Engin Pekintaş ve diğer belediye başkanlarına şükranlarımı sunuyorum. Büyükşehir ve ilçelerde partimizi temsil edecek belediye başkan adaylarımıza muvaffakiyetler temenni ediyorum. Cumhur İttifakı'yla kurduğumuz gönül birliğini hep birlikte yücelteceğiz.

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