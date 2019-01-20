Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ordu adaylarını açıkladı.
İşte AK Parti Ordu adayları;
Akkuş: İsa Demirci
Altınordu: Aşkın Tören
Aybastı: Beytullah Geçtan
Çaybaşı: Hüseyin Semiz
Çatalpınar: Ahmet Türe
Fatsa: İbrahim Kibar
Gölköy: Fikri Uludağ
Gülyapı: Talip Şen
Gürgentepe: Yaşar Şahin
Kabadüz: Yener Kaya
Kabataş: Yakup Yılmaz
Korgan: Tuncay Kiraz
Kumru: Yusuf Yalçuva
Mesudiye: İsa Gül
Perşembe: Mustafa Tandoğan
Ulubey: İsa Türkcan
Ünye: Hüseyin Tavlı
CUMHUR İTTİFAKI ADAYI
İkizce: Osman Kaygı
Çamaş: Mahmut Ayparçası
Erdoğan'ın açıklamasının satırbaşları şöyle:
2020'DE BİTİRMEYİ PLANLIYORUZ
"Ordu'da bir başka coşku var. Bu coşkuyu heyecanı 31 Mart'a hep birlikte taşıyacağız. Ordu demek eski Türkçe'de şehir demektir. Hem de önemli şehir, öncü şehir demektir. Ordu bugün de bölgemizin ve ülkemizin iftihar kaynağı şehirlerden biri olarak yoluna devam etmektedir. Bu şehir maalesef asırlarca yangınların, depremlerim, toprak kaymalarının pençesinden kurtulamamıştır. Verdiği büyük mücadele sonunda her seferinde yeniden ayağa kalkan ordu bugünlere gelmiştir. Sel, afet oldu, çok önemli bir tarihi köprüyü aldı götürdü. Kısa bir sürede köprümüzü yaparak açılışını gerçekleştirdik. Ordu çevreyolunun Efilli Kavşağı ile Otogar Kavşağı arasındaki birinci kesimi Mart ayında hizmete açıyoruz, ikinci kesimi de 2020'de bitirmeyi planlıyoruz.
"TÜM KARDEŞLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Ordumuz kadir tarihi, coşkulu denizi, kadim yaylarıyla çok büyük potansiyele sahip bir şehirdir. Bu şehre aşık olmamak mümkün mü? Ordu'daki kardeşlerimiz olmayınca biz bu dünyayı ne edelim? Siyasi hayatımız boyunca girdiğimiz her mücadelede Ordulu kardeşlerimizi yanımızda bulduk. Bu vesileyle 2001 yılından bu yana teşkilatımızda görev yapmış tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum.
"HEP BİRLİKTE YÜCELTECEĞİZ"
Eylül ayından beri Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Engin Pekintaş ve diğer belediye başkanlarına şükranlarımı sunuyorum. Büyükşehir ve ilçelerde partimizi temsil edecek belediye başkan adaylarımıza muvaffakiyetler temenni ediyorum. Cumhur İttifakı'yla kurduğumuz gönül birliğini hep birlikte yücelteceğiz.
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