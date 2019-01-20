Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALS Derneği "Yaşatmak için Adım At" kampanyasının Cihaz Dağıtım ve Teşekkür Töreni düzenlendi. Törende konuşan Binali Yıldırım, "ALS ve sebebi bilinmeyen hastalıklar için mecliste komisyon oluşturacağım. Meclis başkanlığı görevimdeki son işim belki de bu olacak" dedi.

"ALS HASTALIĞI İÇİN MECLİS'TE KOMİSYON KURULACAK"

ALS Derneği "Yaşatmak için Adım At" Kampanyasının Cihaz Dağıtım ve Teşekkür Töreni düzenlendi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, ALS hastalığı gibi tedavisi henüz bulunamayan hastalıklar için Meclis'te komisyon kurulacağını söyledi.

"MECLİS BAŞKANLIĞI GÖREVİMDEKİ SON İŞİM BU OLACAK"

Yıldırım, "ALS ve sebebi bilinmeyen hastalıklar için mecliste komisyon oluşturacağım. Meclis başkanlığı görevimdeki son işim belki de bu olacak" dedi.