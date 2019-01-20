Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de, Muğla'nın Marmaris ilçesinin 53 kilometre açığında 4,7 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin yaklaşık 33 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Akdeniz'de korkutan deprem!
20.01.2019 - 19:19 | Son Güncelleme: 20.01.2019 - 19:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem yaşandı.
Kaynak: AA
Etiketler : Akdeniz,Deprem,Muğla,
599308 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/599308.aspx
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