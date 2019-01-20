Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde  yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de, Muğla'nın Marmaris ilçesinin 53 kilometre  açığında 4,7 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin yaklaşık 33 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.