Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ soruşturması kapsamında ifadesi alınan Ü.A, FETÖ şüphelisi Ahmet Güneş’in kendisine, örgüt elebaşı Gülen’in sözlerini dinlemediği gerekçesiyle darbe girişimini Akıncı Üssü’nden yöneten firari Adil Öksüz ve Yazarlar Vakfı Başkanı Mustafa Yeşil’in de aralarında bulunduğu örgüt mensuplarını falaka usulüyle dövdüğünü söyledi.

Ü.A, Güneş’in ve arkadaşlarının FETÖ elebaşı Gülen’den dayak yediklerini kendisine anlattığını dile getirdi. Ü.A, söz konusu dayak olayına ilişkin şunları anlattı:

Ahmet Güneş, Adil Öksüz ve Mustafa Yeşil’in örgüt elebaşının yanında kaldıkları dönemde, Fetullah Gülen’in kanserojen etkisi olur diye yemek yediği tabak ve materyalleri normal piyasada bulunan deterjanlarla yıkatmayıp mayi sabun ile kendilerine yıkattırdığını anlattı. Yine bir defasında Güneş, Öksüz ve Yeşil’in bulaşıkları mayi sabunun yetersizliği nedeniyle aralarında konuşarak ‘Normal deterjan ile yıkayalım.’ dedikleri, kimseye söylemezlerse Gülen’in bu durumdan haberdar olamayacağını ve bunu yapmalarını da kendilerine Adil Öksüz’ün söylediğini, ancak Gülen’in yemek esnasında tabak ve kaşıkları koklayarak bu durumu fark ettiğini ve kendilerini falaka denilen usulle dövdüğünü anlatmıştı.

Beyanları alınan Ü.A, kendisine fotoğrafı gösterilen Ahmet Güneş’i de teşhis etti.

FETÖ'NÜN SÖZDE KONSEYİ HESAP VERİYOR

FETÖ 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin “çatı” davada, darbenin askerî kanadındaki planlayıcı ve yöneticilerin içinde olduğu “yurtta sulh konseyi” üyelerinin, esasa ilişkin savunmalarının alınmasına bugün başlanacak. Darbenin askerî kanadındaki planlayıcıları ve icracıları olmakla suçlanan ikisi firari biri ölü 38 kişilik “yurtta sulh konseyinde”, eski Yüksek Askerî Şûra üyesi orgeneral Akın Öztürk, eski Genelkurmay Personel Başkanı korgeneral İlhan Talu, eski Genelkurmay Stratejik Dönüşüm Daire Başkanı tümgeneral Mehmet Dişli ve darbe bildirilerinin altında imzası bulunan eski tuğgeneral Mehmet Partigöç de bulunuyor.