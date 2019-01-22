Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun

ANKARA,

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in gazetemize yaptığı TSK’da sözleşmeli olarak çalışan uzman çavuşlara kadro verileceği yönündeki açıklaması büyük yankı uyandırdı. Gazetemizi arayıp için teşekkür eden uzman çavuşlar taleplerini aktardı. Türkiye gazetesinin uzman çavuşların sesi olduğunu söyleyen Uzman Çavuşlar Federasyon Başkanı Ali Tilkici “TSK’da en çok şehit, uzman çavuş sınıfındaki askerlerden veriliyor. Otuz üç yıldır çözülmeyen çok fazla problemimiz var. Uzman çavuşlar sözleşme ile vatanı müdafaa ediyor, sözleşmeyle şehit oluyorlar. Kadro verilmesini istiyoruz. Çalışma ve emeklilik yaşları da belli değil” dedi.

GELEN 20 BİN BIRAKAN İSE 13 BİN

TSK’daki keskin nişancılarının yüzde 99’unun uzman çavuşlardan oluştuğunu belirten Tilkici şöyle devam etti: Bir komutan geliyor keskin nişancıya ‘Sen benim şoförüm, çaycım, habercim olacaksın’ diyor. Verilen eğitim olduğu gibi kayboluyor. Devlet yeniden keskin nişancı için para harcıyor. Yılda 20 bin uzman çavuş alınıyor. Sene içinde sözleşmesini bırakan uzman çavuş sayısı 13 bin. Ödüllerden hiç yararlanamıyorlar. Mesela 2017 yılında hendek olaylarında 63 şehit verildi. Bunun 51’i uzman çavuş. 2017 yılında Genelkurmay Başkanlığı tarafından 50’sine üstün cesaret ödülü takdim edildi. Biz bu vatanın öz evlatlarıyız, vebalı değiliz ama orduevlerine giremiyoruz.

Fırat’ın doğusuna yapılacak muhtemel operasyona girecek askeri personelin yüzde 90’ı uzman çavuşlardan oluşuyor. Yani en önde vurucu güç olacaklar. Ama hiçbir şeyden faydalanamayacaklar. Fırat’ın doğusundaki yemek yedikleri ve kaldıkları yerlerde bile ayrımcılık var. Öğretmenlere, polislere, din görevlilerine verilen 3.600 ek göstergede o çocukların hiç ismi geçmiyor. Bu çocuklar çok kırgın.

EN ÖNEMLİ TALEBİMİZ KADRO

Haberimizin ardından sosyal medyadan gazetemize teşekkür mesajları yağdı. Gönderilen mesajlardan bazıları şöyle:

Murat Uzun: Uzman çavuşlar için böylesi önemli ve gerekli bir konuyu ele aldığınız için ne kadar teşekkür etsek azdır. Uzman çavuşlar olarak en önemli talebimiz kadro. Özlük haklarında eşitliğin sağlanması, doğu görevlerinin astsubaylarda olduğu gibi iki ila üç yıl arasında olması, kıdem işaretlerinin rütbeden sayılması, 3.600 ek gösterge diğer taleplerimiz. Orduevi ve kamplara girmek istiyoruz. Sağlık yönetmeliğinin değiştirilmesi ve adil bir sistem uygulanmasını talep ediyoruz.

Antalya’dan Recep Çekin: Çok teşekkür ederiz. Uzman çavuşlar olarak yaptığınız bu haberler için minnettarız.

Trabzon’dan Sönmez Barak: TSK’da görev yapan binlerce sözleşmeli uzman erbaş ve ailesinin sesi oldunuz. Allah sizden razı olsun.

Onur Dereli: Öncelikle bizler kısık sesleriz bizim sesimiz olduğunuz için sağ olun. Sayın vekilimiz gerekenleri söylemiş ve siz de yazmışsınız, elinize sağlık. Değerli milletvekilimiz biz her daim size de bizim sesimizi duyurduğunuz için minnettarız.

SİVİL DEĞİL, ASKER OLARAK EMEKLİ OLMAK İSTİYORUZ

Gazetemize ulaşan, kendilerini 6000 sayılı yasa mağduru olarak nitelendiren emekli uzman çavuşlar da mağduriyetlerinin giderilmesini istedi. Emekli uzman çavuşların talepleri şöyle:

Cuma Yılmaz: Bize 45 yaşında emekliliğimizi doldurana kadar sivil memur olarak TSK’nın kurumlarında görev verdiler. Fakat 2-3 ay kadar memurluk yaptık. Uzman çavuş olarak değil de sivil memur olarak emekli olduk. Biz askeriz, asker olarak emekli olmak istiyoruz. Askeri kimliğimizi istiyoruz. Maaşımızda 300-500 lira eksik almışız biz buna bakmıyoruz. Tek amacımız askeri kimliğimiz.

ÖZLÜK HAKLARIMIZI İSTİYORUZ

Hamza Karalı: Sayın İzzet Ulvi Yönter’e haklarımızı bu şekilde dile getirdiğinden teşekkür ediyoruz. Ayna zamanda Türkiye’nin adına yakışır bir gazetenin başlığında olmamız bize onur veriyor. Zor şartlarda, en ücra köşelerde Türk bayrağının dalgalanması için canımızı ortaya koyduk. Emeklilik yaşı 65’e çıktıktan sonra emekli olamaz hale geldik. Biz bunu yetkililere ulaştırdık ve 6000 sayılı kanun çıkartıldı. ‘Emekli aylığı hak edene kadar memurluk yapılacak’ denildi. Biz birçok haktan yararlanamadık. Biz özlük haklarımızı, kimliğimizi istiyoruz.

MASABAŞINDA ÇALIŞMADIK

Önder Yalçın: 6000 sayılı kanun mağdurlarını da unutmayın. Bizim bu sıkıntımıza derman olun. Biz 45 yaşımıza kadar uzman çavuş olarak görev yaptık. 22 yıllık kazanımlarımız hiçe sayıldı. Yani polis olarak başlarken, bekçi olarak emekli olmak gibi oldu. Şuan beraber görev yaptığım arkadaşım yaştan dolayı benden 500 lira fazla alıyor. 2016 yılında yaş uzatıldı ve 52’ye çıkarıldı. Ben sivil memurlar gibi masa başında görev yapmadım. Biz hep dışarıda çalıştık. Bizim durumumuz unutulmasın.

İbrahim Köylü: Uzman çavuşlukta 27 yıl 2 ay hizmet sürem var. Uzmanlıkta yaş sürem doldurunca birçok arkadaşım gibi sivil memur oldum. Çünkü emekliliği hak etmemiştim. Ancak en düşük memur maaşından emekli oldum. Hakkımızın iade edilmesini istiyoruz. 2010 yılından bu yana bu mücadeleyi veriyoruz. Konuyu gündeme taşıdığı için İzzet Ulvi Beye ve gazetenize teşekkür ediyoruz.”