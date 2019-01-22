Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sözcü’nün başlattığı algı operasyonuna katılarak İhlas Finans üzerinden İhlas Holding’e saldıran CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi geçmişte yaptıklarını unuttu. FETÖ’cü Bank Asya’nın imtiyazlı paylarına TMSF tarafından el konulması sonrasında Hamzaçebi, “Böyle bir şey olmaz. Hiçbir hukuki gerekçesi yok. BDDK yönetiminin görevini yapmadığını ve kötüye kullandığı kanaatindeyim. Objektif bir gerekçe burada görmüyorum. Bir bankanın ortaklık yapısından şüphe ediyorsan gönderirsin denetim elemanlarını denetlerler. Onların tamamlayamayacağı süreyi onlara veriyorsun. O sürede tamamlamaları imkânsız. Böyle bir şey olmaz. Bu hukuksuz bir işlem. Hukuksuz bir süreç başlatılmıştır. Hukuka uygun yürüyeceği inancında değilim” diyerek FETÖ’nün finans ayağı Bank Asya’ya açıktan destek vermişti.

SÜREKLİ FETÖ’YÜ KORUDU

Hamzaçebi’nin FETÖ elebaşı Gülen’in talimatıyla bankaya para yatıranlara yol gösterir şekilde konuşması da dikkat çekmişti. Hamzaçebi, “Yargı dönüp dolaşıp bu hukuksuzlukların hesabını soracaktır. Hukuksuz işleme herkesin tepki göstermesi gerekir. Bir bankayı hedefinize koyarsanız oluşturulan tehlike o bankayla sınırlı kalmaz. Bu işlemin etkisi ne olacak bilemem. Tam tersine insanlar mevduatlarına bu bankada sahip çıkabilir. Ters teper yani bu iş. Bankanın mali yapısı bozulmuştur diye bir gerekçe görmüyorum” demişti.

Bank Asya’ya el konulmasının ardından Hamzaçebi hem FETÖ’nün yayın organı Samanyolu TV’ye çıkarak hem de TBMM’de basın toplantısı düzenleyerek FETÖ’cü Bank Asya’ya sahip çıkmıştı. Hamzaçebi bankanın gizemli para trafiğine hiç değinmeden BDDK’nın ‘hukuksuz bir iş yaptığını’ ve yapılanların tamamen ‘siyasi’ olduğunu öne sürmüştü. Bununla yetinmeyen Akif Hamzaçebi, bankanın TMSF’ye devredilmesi sonrasında da yılmaz savunuculuğuna devam ederek, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada “Bank Asya’nın imtiyazlı payları hukuksuz bir şekilde TMSF’ye devredilmişti. Şimdi de banka yine hukuksuz bir şekilde TMSF’ye devredildi” ifadelerini kullanmıştı.

FETÖ’ye kol kanat geren aynı Akif Hamzaçebi, bugün İhlas’a karşı harekete geçti. Girişim, “FETÖ’yü koruyup kollayanlar, FETÖ’nün mağdur ettiği İhlas’a saldırıyor” dedirtti.

SAVCININ TESPİTİ: BANK ASYA, SUÇ GELİRLERİNİ AKLAMA ARACI

Geçtiğimiz günlerde Bank Asya yöneticilerinin FETÖ davasında ara karar açıklanmıştı. Davanın iddianamesinde, ‘’Örgütün bankayı kurmasındaki ve yönetmesindeki amacının, örgütün elde ettiği suç gelirlerinin aklanmasında, muhafazasında ve koordinesinde kurumsal bir yapı içerisinde yönetmek olduğu anlaşılmaktadır’’ değerlendirmesi yapılmıştı.

FETÖ'NÜN BANKASINA NASIL EL KONULMUŞTU?

Şubat 2015’te Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Bank Asya’nın imtiyazlı hisselerinin yüzde 63’üne el koymuştu. Mayıs ayında da bankanın bütün hisseleri TMSF’ye devredilmişti. BDDK’dan o dönem yapılan açıklamada, Bank Asya’daki fonların sahiplerinin hakları ve mali sistemin güven ve istikrarı bakımından tehlike arz ettiğinin ortaya çıktığı belirtilmişti. Bank Asya’nın çalışmalarına devam etmesi için FETÖ destekçisi firmalar ve işadamları 92 milyon TL toplamıştı.

HAMZAÇEBİ, BAK LATİF ERDOĞAN NE DİYOR?

FETÖ elebaşı Gülen’in yanında 45 yıl yöneticilik yapan gazeteci yazar Latif Erdoğan, İhlas Finans’a adım adım nasıl kumpas kurulduğunu katıldığı canlı yayınlarda anlatmıştı. Latif Erdoğan “Çökertmek için üç yol kullandılar. Birincisi o işten anlayan insanlar içeriye sızdırıldı. İkincisi: Zengin müşterilerin paraları talimatla bir anda çektirilip Asya Finans’a yatırıldı. Üçüncüsü: Batıyor diye yaygara koparıldı, karalama kampanyası başlatıldı” demişti.