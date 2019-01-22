Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ’nün kumpaslarından olan Poyrazköy davasında hakimlik yapan ve örgütün kripto haberleşme programı ByLock’u kullandığı tespit edilen Mehmet Hamzaçebi, Bank Asya’nın savunusu olan Akif Hamzaçebi’nin akrabası. Mehmet Hamzaçebi, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinde Balyoz davasında görev yapan Ali Efendi Peksak’ın FETÖ üyeliğinden yargılandığı davada tanık olarak dinlenmişti. Örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen Mehmet Hamzaçebi, ifadesinde FETÖ’yle bağlantısını kabul etmişti. Hamzaçebi “Benim telefonuma Bylock programı, Dursun Ali Gündoğdu’nun evinde, tanımadığım biri tarafından yüklendi. Telefonum eski bir telefondu. Yükleyemezler sanıyordum ama yüklenmiş. Bu programı hiç kullanmadım” demişti.

Yine FETÖ’nün kumpaslarından Kafes Eylem Planı davasında üye hakim olarak görev yapan Mehmet Hamzaçebi “O davada üye hakim Mehmet Karababa ile bir sanık avukatı arasında tartışma çıkmıştı. Karababa, avukata ‘Ben tuzluk değilim’ diye çıkışmış ve bu olay basına yansımıştı. Bu olaydan sonra mahkeme başkanı Vedat Yılmazabdurrahmanoğlu, duruşmalara benim çıkmamı istiyordu, zira ben CHP milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin akrabasıyım, benim heyette yer almamı istedi” ifadelerini kullanmıştı. Söz konusu haber ise geçtiğimiz yıl Sözcü gazetesinde de yayınlanmıştı.