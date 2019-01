Türkiye Gazetesi

Sözcü’nün haksız suçlamalarına cevap veren Can, “FETÖ ile nasıl mücadele ettiğimiz ortadadır. 15 Temmuz gecesi başımıza bombalar yağarken mücadele ettik. 17-25 Aralık sürecinde, bu hain örgütün kafasına balyozu indiren kanun tekliflerini veren de biziz. Bu yapı ile en etkin mücadeleyi yapan biziz” dedi. Can şunları söyledi: “Biz FETÖ ile mücadele için her şeyimizi ortaya koyarken, kimlerin FETÖ ile iş tuttuğu ortadadır. 15 Temmuz gecesi nasıl ölmeyi göze aldıysak, bugün de FETÖ ile mücadele konusunda ölmeyi aynı şekilde göze alırız. Sözcü’nün FETÖ bağı varsa hesap versin. Benim söylediğim budur.”