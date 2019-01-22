Sözcü’nün haksız suçlamalarına cevap veren Can, “FETÖ ile nasıl mücadele ettiğimiz ortadadır. 15 Temmuz gecesi başımıza bombalar yağarken mücadele ettik. 17-25 Aralık sürecinde, bu hain örgütün kafasına balyozu indiren kanun tekliflerini veren de biziz. Bu yapı ile en etkin mücadeleyi yapan biziz” dedi. Can şunları söyledi: “Biz FETÖ ile mücadele için her şeyimizi ortaya koyarken, kimlerin FETÖ ile iş tuttuğu ortadadır. 15 Temmuz gecesi nasıl ölmeyi göze aldıysak, bugün de FETÖ ile mücadele konusunda ölmeyi aynı şekilde göze alırız. Sözcü’nün FETÖ bağı varsa hesap versin. Benim söylediğim budur.”
Kimlerin FETÖ ile iş tuttuğu ortada!
22.01.2019 - 06:19 | Son Güncelleme: 22.01.2019 - 06:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sözcü’nün dil uzattığı isimlerden biri de, 15 Temmuz gecesinin Meclis’teki sembol ismi, o gecenin kahramanlarından AK Parti Kırıkkale milletvekili Ramazan Can oldu.
Etiketler : ramazan can,fetö,
599519 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/599519.aspx
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