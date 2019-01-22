Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şener, FETÖ’den yargılanan gazeteye “Bankacılıktan sorumlu bakan olarak görev yaptığım 2005 yılında mudilerin alacaklarının ödenmesi için Bankacılık Kanunu’nda düzenleme yapmak istedim. Ancak bu madde TBMM Genel Kurulu’nda tasarıdan çıkarıldı” dedi. Yalancının mumu yatsıya kadar bile yanmadı! Anadolu Ajansı’na iddialarla ilgili açıklama yapan BDDK kurucu kurul üyesi Prof. Dr. Kemal Çevik, Bankacılık Kanunu’nu hazırlayan isimlerden biri olduğunu hatırlatarak şöyle devam etti: İhlas Finans mudilerinin alacaklarının nemalarıyla birlikte ödenmesi için Bankacılık Kanunu’na madde koyduk sözleri gerçekle bağdaşmıyor. Sayın Şener, katılım bankasını mevduat bankası olarak değerlendiriyor. Buradan hareket ettiği için yanlış sonuca varıyor çünkü mevduatı, mevduat bankaları faiz ödemek için toplar. Mevduat bankaları böyle iken katılım bankaları faiz alamazlar. Bunlar da özel cari ve katılma hesaplarını kullanıyor. Faiz vermeleri de söz konusu değil. Katılım bankalarının sorumlulukları farklı. Sayın Şener ya karıştırıyor ya da kasıtlı hareket ediyor. Bunlar Hazine güvencesine alınamaz, bunların mevduatı yok, katılma hesapları ve özel cari hesapları var. Mevduat sayılmayınca garanti altına alınamaz çünkü kâr-zarar ortaklığı var. Katılım Bankaları Güvence Fonu ayrıdır. Katılım bankasının borçları, katılım bankasıyla ilişkiye girmiş olan hesap sahiplerini ilgilendirir. ANKARA