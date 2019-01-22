Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP’nin geçmişte FETÖ’nün finans ayağı olan Bank Asya’ya verdiği destek Akif Hamzaçebi ile sınırlı değil. Bank Asya’nın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devrinden sonra, Genel Başkanı’ndan milletvekiline onlarca CHP’li, Bank Asya’ya destek için âdeta seferberlik ilan etmişti. CHP’lilerin tepkileri FETÖ’nün yayın organları olan Bugün gazetesi ve Zaman gazetesinde geniş yer bulmuştu. İşte o dönemde CHP’lilerin açıklamaları:

CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU: Hiç kimsenin can ve mal güvenliği, emniyeti yoktur. Bank Asya bunun tipik bir örneğidir… İş dünyasında tedirginlik oluşturur.

BÜLENT TEZCAN: Türkiye’de hukuk, sermaye ve girişimci güvencesi kalmadı. Piyasalar ve ekonomi olumsuz etkilenecek.

LEVENT GÖK: Hukuksuz her türlü iş yapılıyor.

FAİK ÖZTRAK: Bank Asya müşterilerine önerim; eğer zarara uğrayacak olursa gerekli hukuki işlemi yapın. Şüpheniz varsa BDDK ve TMSF’ye dava açın.

SEZGİN TANRIKULU: Bank Asya’ya hukuksuz şekilde el koymak hukuk devletinin sonudur. Bu bedel Erdoğan’a ve o karara imzası olan herkese geri dönecektir. Ben el koyma kararının Danıştay’dan geri döneceğini düşünüyorum.

SELİN SAYEK BÖKE: Sermayesi yeten bankaya el koymak gasptır.

ENSAR ÖĞÜT: Bank Asya en titiz çalışan bankalardan birisidir. Dört dörtlük çalışmalar yaptılar.

BÜLENT KUŞOĞLU: Başkanın BDDK ile fazla ilgisi yok.

ATİLLA KART: Türkiye’de hukuk ve kanun güvenliği kalmadı. Artık her şey kanunsuz emir ve talimatlarla ve intikam operasyonları gerçekleştiriyorlar.

FARUK LOĞOĞLU: Bu mali ve idari değil, tamamen siyasi karardır. Bank Asya bir kurban oldu.

UMUT ORAN: Talimatı Erdoğan mı verdi?

MAHMUT TANAL: MAAŞIM BANK ASYA'YA YATIRILSIN

CHP İstanbul milletvekili Mahmut Tanal, FETÖ’nün finansal kaynağı olan Bank Asya’ya el konulmasına en çok tepki gösteren isimler arasında yer almıştı. Tepkisini sosyal medyadan duyuran Tanal “TBMM Başkanlığı’na dilekçe verip, maaşımın Bank Asya’ya yatırması için talimat vereceğim. Hodri meydan” ifadelerini kullanmıştı. Tanal, daha sonra Bank Asya’nın Şanlıurfa şubesine giderek hesap açtırmış ve FETÖ’nün bankası Bank Asya’ya arka çıkmıştı. CHP’li vekillerin desteği Tanal ile sınırlı kalmamıştı. O dönemlerde aday gösterilmeyen İstanbul milletvekili Faik Tunay da “Bank Asya’ya el konulmuş, CHP’den bugün solcu diye geçinen milletvekilleri, isimleri var, Bank Asya’ya para yatırma yarışına girmişler” ifadesini kullanmıştı.

HALUK KOÇ: KARARIN SORUMLUSU CUMHURBAŞKANI

CHP o dönemde Bank Asya’ya kurumsal olarak de destek vermişti. Dönemin Parti Sözcüsü Haluk Koç TMSF’nin FETÖ’nün finansmanı Bank Asya’ya el koymasını eleştirirken “Bank Asya kararı ne hukuki bir karardır, ne de ekonomik bir karardır. Bu tamamen siyasi bir karardır” değerlendirmesinde bulunmuştu. Alınan kararın altyapısının, en tepelerden gelen talimatla hazırlandığını ileri süren Koç, kararda Cumhurbaşkanı, Başbakan, Başbakan Yardımcısı, BDDK Başkanı ve bunların altında imzası olan diğer tüm bürokratların da sorumlu olduğunu iddia etmişti.