Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

12 Mart’a ertelenen Sözcü davasında yargılanan şüphelilerin mahkemedeki çelişkili beyanlarına değerlendiren Hukukçu Cüneyt Toraman “Halk arasında ‘karakolda doğru söyler mahkemede şaşar’ diye güzel bir türkü var. Kamuoyunda da itibarlarını sıfırlıyorlar” dedi. Gazeteciliğin duayeni olarak piyasada gezen insanların köşe yazılarını sahiplenememesinin üzücü olduğunu aktaran Toraman “Emin Çölaşan’ın ‘Şimdi FETÖ’yü savunma zamanı’ yazısının kıvrılacak, sağa sola çekilecek yanı yok. Bunlar gerçekten dürüst olsalar, derler ki ‘Evet destekledik. Biz FETÖ’nün AK Parti hükûmetini devireceğini zannediyorduk. Biz 1950’den beri seçimleri kazanamadık. Askeri darbe hariç bizim iktidara gelmemiz de mümkün değil. CHP’de bu darbeden nemalanacaktı. Onun için biz alkışladık, destek verdik’ deseler emin olun mahkeme de toleranslı davranır” dedi. Mahkemenin dürüst olmaları durumunda indirimde uygulayacağını kaydeden Toraman özetle şunları söyledi: Ama böyle kıvırınca, yalan söyleyince mahkeme de bunlara inanmayacak. Kamuoyunda da itibarlarını sıfırlıyorlar. Biraz utanmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Halk aptal değil. Halkı da kendileri gibi aptal zannetmesinler. Mahkeme her şeyin farkındadır. Son aşamaya gelmiş. Savcı mütalaasını verecek. Kararla birlikte çok büyük bir ihtimalle kayyum atanacak diye düşünüyorum. Bir gazetede, gazetenin sahibinin rızası olmaksızın bir ya da iki hatta üç yazarın yanlış haberleri olabilir. Gazetenin sahibinin bile firari olduğu davadan bahsediyoruz. Bunlar kamuoyunu ‘Biz FETÖ’yle hiç birlikte olabilir miyiz?’ diye yanıltmaya çalışıyorlar. Bal gibi FETÖ’yle birlikte hareket ediyorlar.

17-25 Aralık darbe girişimi sürecinde manşetlerden verdikleri haberler var. Sözcü Gazetesi en büyük tetikçiliği yapan gazeteydi. Kenarında ya da yörüngesinde değil, tam merkezindeler. Sözcü, FETÖ’nün operasyon aracı olarak kullandığı bir gazetedir.