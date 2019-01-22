Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Sağlık Bakanlığı ve hastaneleri eski çalışanları çoğunluğu bylockcu FETÖ silahlı terör örgütü üyesi 30' u ihraç, 3 ü de aktif çalışan toplam 33 şüpheli ile Gıda Tarım Bakanlığı eski çalışanı 1 şüpheli hakkında Ankara merkezli toplam 5 ili kapsar şekilde gözaltı emri verildi. Şu ana kadar 27 şüpheli yakalanırken diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ettiği bildirildi.