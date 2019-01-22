Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Sağlık Bakanlığı ve hastaneleri eski çalışanları çoğunluğu bylockcu FETÖ silahlı terör örgütü üyesi 30' u ihraç, 3 ü de aktif çalışan toplam 33 şüpheli ile Gıda Tarım Bakanlığı eski çalışanı 1 şüpheli hakkında Ankara merkezli toplam 5 ili kapsar şekilde gözaltı emri verildi. Şu ana kadar 27 şüpheli yakalanırken diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ettiği bildirildi.
Ankara'da ByLock operasyonu: 27 şüpheli gözaltında
22.01.2019 - 09:28 | Son Güncelleme: 22.01.2019 - 09:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanlığı ve Gıda Tarım Bakanlığı eski çalışanlarına yönelik ByLock operasyonu başladı. Operasyonda 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken 27 kişi ise yakalandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : FETÖ,ByLock,Ankara,
599540 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/599540.aspx
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