Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

20 Kasım 2015 günü partisi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik Belediyesi Meclis üyeliğinden istifa ederek o günden bu yana bağımsız Meclis üyesi olan Ali Çakır'dan AK Parti'nin belediye başkan adayına destek geldi.

'KOŞULSUZ VE ŞARTSIZ TAM DESTEK VERİYORUM'

Çakır, sosyal medyadan sağında Bilecik Belediye Başkanı ve AK Parti Bilecik Belediye Başkan adayı Nihat Can, solunda AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı'nın bulunduğu fotoğraf karesi yayınlayarak, "Sayın Nihat başkanıma çıktığı bu yolda canla başla koşulsuz ve şartsız tam destek veriyorum" ifadelerine yer verdi.



