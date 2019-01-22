Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bostancı Metro İstasyonu'nda başörtülü bir kadına hakaret ettiği iddia edilen sanığın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "hakaret" suçlarından 3 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Anadolu 61. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Atınç Manap katılmazken, müşteki Kerime Pehlivan ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) avukatları ile izleyiciler de katıldı.

Müşteki Kerime Pehlivan, sanık hakkındaki şikayetinin devam ettiğini söyledi. Pehlivan'ın avukatı İsa Mesih Şahin de eksik hususların giderilmesini talep etti. Sanık Atınç Manap'ın avukatı Ayşen Koçak ise 7 sayfalık savunma dilekçesi sunarak, gelecek celse ayrıntılı savunma yapacaklarını belirtti. Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

KADEM'DEN AÇIKLAMA

Duruşmayı izlemek üzere Anadolu Adalet Sarayı'na gelen Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) üyeleri, "Kerime için adalet" yazılı pankart açtı. KADEM üyeleri adına konuşan Avukat Canan Sarı, Kerime Pehlivan'ın metronun asansörünü beklerken çarşaflı olması nedeniyle sözlü ve fiziksel saldırıya uğradığını belirterek, birlikte yaşama kültürüyle beraber kişisel hak ve özgürlüklere açıkça yapılmış olan bu saldırıyı büyük bir üzüntüyle karşıladıklarını söyledi.

Sözlü ve fiziksel şiddete maruz kalan bireylerin açtıkları davalarda sürecin uzamasının, olayı yaşayan kişiler ve toplum açısından adalete olan inancı zedelediğini anlatan Sarı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendisinden farklı göründüğü veya düşündüğü için karşı tarafın kişisel özgürlüğünü hiçe sayarak uygulanan şiddet eylemi, farklı olana gösterilen bir tahammülsüzlük halidir. Bu tür davalarda suçların sadece hakaret suçu olarak cezalandırılması, işlenen eylemin niteliğini adeta basitleştirmektedir. Açıkça ayrımcılık ve nefret içerikli saiklerle işlenen bu tarz eyleme orantılı ve adil cezalar verilmemesi, olaylarla ilgili toplumsal duyarlılığın kaybedilmesi tehlikesine neden olmaktadır. Oysa ki tüm farklılıklarımızla hep birlikte anlamlı bir bütün olmak için çareler aramak, hepimizin savunması gereken öncelikli değerlerimizden olmalıdır."

Sarı, KADEM olarak Kerime Pehlivan'a karşı işlenen nefret suçunun karşısında olduklarını ve davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını aktararak, her türlü şiddete karşı mücadelelerine devam edeceklerini dile getirdi. Açıklamaya, AK Parti Kartal İlçe Kadın Kolları Başkanı Arzu Öğüt Şimşek de destek verdi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Bostancı Şehit Semih Balaban Polis Merkezi Amirliği'ne müracaat eden Kerime Pehlivan'ın, olay günü Bostancı Metro İstasyonu'nda dışarı çıkmak için asansör beklediği sırada giyiminden ve inancından dolayı bir kişinin yüzüne tükürerek hakaret ettiğini beyan etmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtiliyor. İddianamede, sanık Atınç Manap'ın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "hakaret" suçlarından 9 ay 15 günden 3 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.