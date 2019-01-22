Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize  Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı  tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, belediyede inceleme yaptı.

Hesap İşleri Müdürlüğündeki bazı bilgisayarlar ve dijitallerin imajı  alınırken, bazı belediye çalışanlarının evinde de arama yapıldı.Olayla ilgili ilgili soruşturma devam ediyor.Soruşturmanın yaklaşık 1,5 ay önce zimmet iddiasıyla gözaltına alınan  ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan, hizmet alımı olarak görev yapan  belediye çalışanı N.B'nin ifadeleri doğrultusunda başladığı öğrenildi.