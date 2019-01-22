Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Örgütlü  Suçlar Soruşturma Bürosu'nca, Kaynak Holding ve bağlı şirketlere yönelik  soruşturma kapsamında Işık Yayıncılık çalışanları hakkında fezleke yazıldı.

Fezlekede, aralarında örgüt elebaşısı Gülen'in yeğeni Asiye Gülen'in  de bulunduğu 20'si tutuklu, 31'i firari 55 şüpheli hakkında "silahlı terör  örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.Hazırlanan 188 sayfalık fezleke, şüpheliler hakkında dava açılması  talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.Hazırlanan fezlekede, terörün uluslararası tanımı, FETÖ/PDY'nin  kuruluş tarihi ve yapılanması, örgütün sosyokültürel ve zihinsel yapılanması,  yönetim modeli, hiyerarşik yapısı, istihbarat ağı ve arşivi, örgütün tarihsel gelişimi örneklerle anlatıldı.

KAYNAK HOLDİNG'İN FETÖ BAĞLANTISI

Özellikle eğitim, yayıncılık, kargo ve bilişim olmak üzere birçok  sektörde faaliyet gösteren ve birçok markayı içerisinde barındıran Kaynak  Holding'in, bu örgütün en büyük finansal trafiğinin olduğu ve en önemli kolunu  oluşturduğu belirtilen fezlekede, holdingin merkezi İstanbul olmakla birlikte  Türkiye'nin hemen her yerine yayılmış çok sayıda şirketi, bunlara bağlı yüzlerce  şubesi ve binlerce çalışanıyla faaliyet gösterdiği aktarıldı.

Fezlekede, Kaynak Holding'in, örgütün yurt dışı ve yurt içindeki  faaliyetlerini finanse etmek üzere kurulmuş bir şirketler topluluğu olduğu, örgüt  yöneticilerinin de ekonomik kaynakları burada toplayıp el altında bulundurarak  diledikleri zaman kullandıkları, bunun da örgütün mal varlığını gizlemek için  kullandığı bir yöntem olduğu vurgulandı.

Kaynak Holding ve bağlı şirketlerin olağan ticari faaliyetlerini  yürütürken kurmuş oldukları sistem ile örgüte bağlı tüm şirketlerinin para  trafiğinin kesişim noktasında bulunduğuna işaret edilen fezlekede, şirket  içerisinde kayıt dışı "burs, kurban, bilet, zekat, fitre" adı altında düzenli  para toplandığı, şirket çalışanlarının "rehberlik" adı verilen yapılanma adı  altında, kurum kültürü anlayışı ile örgütsel olarak yetiştirildikleri belirtildi.

Fezlekede, şirketlerin genel yönetimlerinin, bizzat örgüt elebaşının  talimatları, kitaplarında ve dergileri ile internet üzerinden yayınlanan  mesajları ile sürekli motive edildikleri, bu anlayış ile birinci hedefin örgütün  toplumda görünen, kamuflaj yapılanması olan "hizmet hareketi" adı altında sözde  dinsel bir yapılanma ile faaliyet yürüttükleri bilgisi verildi.

KAYNAK HOLDİNG'DEN KAMUYA 5 BİN 288 KİŞİ GEÇMİŞ

Örgütün tüm amacının 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilmeye  çalışılan darbe girişimi ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devletini tüm organları  ile ele geçirmek olduğu belirtilen fezlekede, şu ifadelere yer verildi:

"Kaynak Holding bünyesinde çalışan şahısların ve örgüt içerisinde  önemli konumlara sahip kişilerin darbe girişiminde aktif rol aldıkları tespit  edilen sivil şahıslardan Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Harun Biniş gibi şahıslarla  Türkiye genelinde yapılan kalkışmada yakalanan sivillerin SGK kayıtlarında kayyım  ataması yapılan şirketlerle irtibatlarının olduğu, örgüt tarafından finanse  edildikleri, 17/25 Aralık darbe girişiminde rol alanlardan o dönem İstanbul İl  Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde Teknik Takip İzleme  Büro Amirliği'nde bahse konu dosyaların dinleme işlemlerini yapan memurlardan bir  kısmının Kaynak Holding bünyesinde SGK kaydı olduğu akabinde emniyet teşkilatına  geçtikleri, bununla birlikte SGK kayıtlarına göre holding bünyesinde çalıştıktan  sonra kamuya geçen 5 bin 288 şahıs olduğu tespit edilmiştir."

GÜLEN'İN YAKINLARI HOLDİNGDE MAAŞA BAĞLANMIŞ

Fezlekede, FETÖ elebaşının birçok yakını ve kardeşlerinin holding  içerisinde himaye edildiği, maaşa bağlandığı, holding içerisinde dua edilmek  üzere hazırlanan listeye birçok aile üyesinin eklendiği aktarıldı.

Açık kaynak araştırmalarında, ayrıca 17 Aralık fezlekesinin bir  kısmının Işık Yayıncılık'a ait bilgisayarlarda bulunduğunun tespit edildiği  vurgulanan fezlekede, holding bünyesindeki şirketler nezdinde POS cihazlarının  yaygın olarak kullanıldığı, dergi aboneliği adı altında "himmet" gelirlerinin  holding bünyesine hasılat olarak dahil edildiği anlatıldı.

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ BAĞLANTILARI

Fezlekede, 15 Temmuz 2016 günü gerçekleştirilmeye çalışılan hain darbe  teşebbüsünün yönetildiği Akıncı Üssü'nde yakalanan, Adil Öksüz, Kemal Batmaz ve  Harun Biniş'in holding bağlantılarına da yer verildi.

Hava Kuvvetleri imamı Kemal Batmaz'ın Kaynak Holding bünyesinde  faaliyet gösteren birçok şirkette sermaye ortağı veya yönetim kurulu üyesi olarak  çalıştığının tespit edildiği bildirilen fezlekede, firari Adil Öksüz'ün de  holdingde cari hesap kaydının bulunduğu ve yazmış olduğu iddia edilen Ceza  Hükümleri Açısından Tevrat ve Kur'an adlı kitabın satışının holding bünyesinde  yapıldığı, ayrıca kullandığı "34 SIR 49" plakalı aracı da soruşturma kapsamında kayyım ataması yapılan Garner Tıbbi ve Teknolojik Sistemleri AŞ'den satın aldığı  belirtildi.

Fezlekede, darbe yöneticisi Harun Biniş'in de Kaynak Holding'e bağlı  şirketlerde sermaye ortağı olarak görev yaptığının tespit edildiği vurgulandı.

Yapılan çalışmalarda, örgüt elebaşı Gülen'in Pensilvanya'daki  malikanesinin de Kaynak Holding'le irtibatı bulunduğu belirlenen bir şirket  tarafından alındığı bilgisi verilen fezlekede, akabinde 17/25 Aralık darbe  girişiminin başarısız olması ve Kaynak Holding şirketlerine kayyum atanması ile  17 Aralık 2015 tarihinde yine örgüt ile iltisaklı olduğu değerlendirilen Golden  Generation Worship and Retreat Center Inc'ye bağışlandığı ifade edildi.

KREDİ KARTINA TAKSİTLE HİMMET TOPLAMIŞLAR

Işık Yayıncılık'a ait çeşitli bankalarda olan POS cihazları aracılığı  ile burs, kurban, fitre, zekat toplanarak şirket kazancına dahil edilmesine  ilişkin araştırmalara da yer verilen fezlekede, Asya Katılım Bankası çalışanı  S.G'nin gönderdiği bir mailde "Yaptığımız görüşme neticesinde ödemelerimizde  kolaylık olması açısından POS cihazı talep ettim ve birazdan POS bana gelecektir.  Kalan tutarlarımızı 10 taksit imkanı ile kapatma şansımız olacaktır… Bir diğer  konu ise sızıntı aboneliklerimizin yenilenmesi hususunda yine aynı şekilde 10  taksit imkanı mevcut, ödemeler için birazdan yanınıza geleceğim." şeklinde  ifadelerin bulunduğu kaydedildi.

Yine aynı kişinin farklı bir tarihte attığı maile de yer verilen  fezlekede, mailde "Arkadaşlar merhaba POS cihazını bugün teslim edeceğim. Burs  sözlerimizi kredi kartı ile 10 taksit ödeyebilirsiniz." denildiği bildirildi.

Fezlekede, "Örgütün himmet ve burs adı altında para toplamada belki de  Kaynak Holding'in en önemli şirketlerinden birisi Işık Yayıncılık firması  olmuştur. Kayıtsız olarak toplanan himmet ve burslar, abonelik ya da alışveriş  gösterilerek özellikle Bank Asya'nın POS cihazları kullanılarak bu firma  aracılığıyla sisteme sokulmuştur." ifadelerine yer verildi.