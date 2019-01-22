İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 2013-2016 yılları arasında örgütün sözde Bayrampaşa il imamı olarak faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen A.Ş. adlı zanlıyı gözaltına aldı. 15 Ocak günü Gaziantep'te yakalanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Kurma ve Yönetme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.