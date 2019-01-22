İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 2013-2016 yılları arasında örgütün sözde Bayrampaşa il imamı olarak faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen A.Ş. adlı zanlıyı gözaltına aldı. 15 Ocak günü Gaziantep'te yakalanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Kurma ve Yönetme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
FETÖ'nün sözde Bayrampaşa il imamı tutuklandı
22.01.2019 - 15:16 | Son Güncelleme: 22.01.2019 - 15:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
FETÖ'nün sözde Bayrampaşa il imamı olarak faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen A.Ş, “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Kurma ve Yönetme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : FETÖ,Bayrampaşa,
599626 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/599626.aspx
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