MEB, Samsun'da bir çocuğun anaokulu servisinde unutulmasına ilişkin idari soruşturma başlattı, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.
MEB'den serviste çocuğun unutulmasına ilişkin soruşturma
22.01.2019 - 15:46 | Son Güncelleme: 22.01.2019 - 15:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MEB, Samsun'da bir çocuğun anaokulu servisinde unutulmasına ilişkin idari soruşturma başlattı, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.
Etiketler : meb,samsun,
599632 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/599632.aspx
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