Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın katılımlarıyla "Kadının Güçlenmesi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi İşbirliği ve Eşgüdümün Artırılmasına Dair Protokol" töreni gerçekleştirildi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında gerçekleştirilen protokol töreninde konuşan Bakan Akar, kadına şiddet konusunun ciddi bir problem olduğunun altını çizdi. Binlerce yıllık tarihte kadınların her zaman sosyal hayatın en etkili yerlerinde olduklarını ve önemli sorumluluklar almak suretiyle hayatın akışında önemli etkileri olduğunu ifade eden Akar, "Günümüzde milli ve manevi değerlerle bağdaşmamasına rağmen, ne yazık ki kadınların şiddet gördüğü vakalar yaşanmaktadır. Tüm çabalara rağmen bunların hepsini önlemek bugüne kadar mümkün olmamıştır. Ancak hiçbir şekilde yılmak yok, tamamen ortadan kalkması için elimizden gelen gayreti her aşamada yaptık ve yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"FARKINDALIK EĞİTİMLERİ MSB SORUMLULUĞUNDA"

İdari adli tedbirler söz konusu olmakla beraber bunların hepsini almamıza rağmen kadına şiddetin önüne geçilmesi ve kalıcı bir çözüm bulunması ancak orta ve uzun vadeli, ciddi, geniş ve kapsamlı bir eğitimle mümkün olacaktır" diyen Akar, bu işin temelinde eğitim olması gerektiğinin altını çizdi. Akar, farkındalık eğitimlerinin bundan sonra Milli Savunma Bakanlığı sorumluluğunda devam edeceğini belirterek, bu konudaki çalışmaların bakanlıklar arasında büyük bir uyum ve koordinasyon içerisinde sürdürüldüğünü aktardı, bundan sonra da sürdürüleceği konusunda kanaatinin tam olduğunu vurguladı.

"HEDEFİMİZ 500 BİN ER VE ERBAŞA ULAŞMAK"

Bakan Selçuk ise, şiddetin sadece kadını değil, çocukları ve tüm toplumu etkilediğini belirtti. Şiddetin insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunu dile getiren Selçuk, "Tüm kurum ve kuruluşlarımızla işbirliği içerisinde kadına yönelik şiddetle mücadele etmekteyiz. İnsanı değersizleştiren, fiziksel ve ruhsal bütünlüğüne ağır zarar veren, ayrıca kadın üretkenliğine, çalışma kapasitesini de olumsuz etkileyen şiddete karşı her alanda mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Şiddet kime uygulanırsa uygulansın sıfır tolerans ilkesiyle bu alandaki mücadelemizi sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

"ERKEKLERE YÖNELİK PROGRAMLARIN ARTTIRILMASINI ÖNEMSİYORUZ"

Şiddet mağduru kadınların korunmasını sağlamak amacıyla kurumsal hizmetlerin devam ettiğini kaydeden Selçuk, yerelde 81 ilde il eylem planlarının izlenmeye devam ettiğini söyledi. Şiddet önleme ve izleme merkezlerinin de çalışmalarına devam ettiğini ifade eden Selçuk, "Şiddet kimden gelirse gelsin biz şiddetin her türlüsüne karşıyız. Kurumsal hizmetler ve uygulamaların yanı sıra şiddete karşı mücadelede en etkin yollardan birisine eğitim ve farkındalığı arttırmak. Kadına yönelik şiddetle mücadelede zihinsel dönüşümün sağlanmasında, en önemli etken erkeklerin farkındalığının ve duyarlılığının geliştirilmesi, dolayısıyla erkeklere yönelik programlarım artırılmasını önemsiyoruz. Bu manada 2013 yılından itibaren Milli Savunma Bakanlığımız ile işbirliği protokollerimiz kapsamında gerçekleştirdiğimiz eğitimler ve seminerler oldu. Söz konusu seminerlerle 2018’in ilk dört ayında yaklaşık 99 bin er ve erbaşa ulaştık. Tüm celp dönemleri boyunca vereceğimiz seminerlerle bu rakamın 500 bine yaklaşacağını umuyoruz" diye konuştu.

Bakan Selçuk, en büyük arzularının şiddetin insan ve toplum hayatından tamamen çıkartılması, kadınların hayatın her alanında çok daha güçlü yer alabilmesi olduğunu dile getirdi. Konuşmaların ardından iki bakan arasında protokol imzalandı.