Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, seçmen kütüklerinde “hayali seçmen”, “ölü seçmen” bulunduğu, “Suriyelilere oy kullandırılacağı” iddiaları ve beyan edilen yerleşim yerinde oturmadığı belirlenen seçmenlerin durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Güven, seçmen listelerinde mükerrer seçmen bulunma ihtimali olup olmadığı sorusunu, “Türkiye’de herkese tek bir kimlik numarası veriliyor. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının, sisteme iki kere kayıt olması söz konusu değil. Mükerrer seçmen olmadığı gibi sahte seçmen de yok, hayali seçmen de yok. Seçmen nerede kayıtlı olursa olsun ancak bir kez kayıt olabiliyor” diye cevapladı. “Yaşamadıkları yer dışındaki muhtarlıklara seçmen nakli yapılması” konusuna da değinen Sadi Güven, şu bilgileri verdi: “Muhtar adaylarımız veya muhtarın akrabaları büyük şehirlerden köylere gidiyorlar. Bunların bir kısmı, mevzuata uygun nakiller. Bir de gerçekten orada oturmayan, yığma tabir ettiğimiz seçmenlerin gidişi söz konusu olabiliyor. Siyasi partilere listeleri bunun için veriyoruz.”

Ölü seçmen iddialarına da cevap veren Başkan Güven “100 yaş üzerinde 6 bin kişinin olduğunu görünce şüphelendik. 7’si sağmış geri kalanı kayıttan düşüldü’ dedi. Başkan Güven, Suriyelilerin oy kullanmasının ise mümkün olmadığını bildirdi.