Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun

ANKARA

Bunun üzerine Semra Başaran mal varlıklarına konulan el koyma ve tedbir kararının kaldırılması için mahkemeye başvurdu. Ancak mahkeme tarafından talebin reddedilmesi üzerine Başaran AYM’ye ‘mülkiyet hakkının ihlal edildiğini’ belirterek, bireysel başvuruda bulundu. Başvuruyu kabul edilebilir bulan Yüksek Mahkeme, Başaran’ın mülkiyet hakkının ihlal edilmediğine hükmetti. Müdahalenin kamu yararına dayalı meşru bir amacının bulunduğuna dikkat çekildi.

Söz konusu karar, yolsuzluk, kara paranın önlenmesi, kaçakçılık, uyuşturucu madde ticareti ve FETÖ’den yargılanan ve birinci derece yakınlarının mal varlıklarına tedbir konulan kişiler için de emsal olacak.