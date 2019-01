Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa tarih, kültür, ekonomi, tarım, turizm, spor gibi birçok alanda Türkiye’nin lokomotif şehirlerinden biri. Üç milyona yaklaşan nüfusuyla kalıbına sığmıyor. Özellikle otomotiv ve tekstilin kalbi burada atıyor. Bursa sadece ekonomik anlamda değil, kozmopolit yapısıyla da canlı ve hareketli. Caddelerde bu sıralar ana gündem maddesi mahallî seçimler. Cumhur İttifakı’nın aday gösterdiği Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın ipi göğüslemesi bekleniyor. Ancak rakibi de kolay lokma değil. 20 yıldır Nilüfer Belediye Başkanlığı yapan Mustafa Bozbey de büyük şehir için kolları sıvadı. Alinur Aktaş’ın da üç dönem İnegöl Belediye Başkanlığı var. Yani iki tecrübeli isim arasında geçecek yarış biraz referandumu andıracak.

Hafta sonu Bursa’daydık. Gitmişken Aktaş’ın kapısını çaldık. On dört aydır görev yaptığı şehirdeki icraatlarını, projelerini ve hedeflerini sorduk. Tarihî belediye binasında kendisiyle Bursa’yı konuştuk.

BURSA’YI BURSALIYA SORDUK

Söze “Bursa ticari aktivitesi, turizmi ve tarımıyla özel ve çok yönlü potansiyeli olan bir şehir” diyerek söze girdi Aktaş. Bursa’yı Bursalılara danışarak yöneteceklerini söyledi. “15 bin 800 civarındaki insanla araştırmalar gerçekleştirdik. ‘Bursa’nın problemleri nelerdir’ diye sorduk. Bir taraftan da danışmanlıklar alıyoruz” diyen Aktaş, belediye şirketlerini daha işlevsel hâle getireceğini söyledi.

Mesela, Kültür AŞ üzerinden TÜBİTAK’tan 5,4 milyonluk deney düzeneği ihalesi aldıklarını, bunları Bursa atölyelerinde ürettireceklerini ifade etti. Yine aynı şirket vasıtasıyla 365 yabancı öğrencinin Bursa’da üniversite okumasını sağladıklarından bahsetti. Aktaş’ın önceliği Bursa’nın ekonomisinin canlanması. Yeni dönemde bu yolda aracılık ve öncülük edeceklerini söyledi.

İşte o hoş sohbetimizden geriye kalanlar:

TRAFİĞE 450 MİLYON TL AYIRDIK

> Bursa’nın en önemli problemi ne?

Ulaşım ve trafik. Bütçemizde aslan payını ulaşıma ayırdık. Önümüzdeki yıl için planlanan rakam şimdilik 450 milyon lira. Ulaşımla ilgili ilk üç yıl önemli yatırımlarımız olacak.

> Bursa’nın betonlaşması da çok eleştiri alıyor.

Bursa yeşil ile özdeşleşmiş bir şehir. Bursa çok hızlı büyüme sebebiyle biraz yeşili ve özelliğini kaybetti. O eski günlere geri dönebilmesi için önemli hamlelerimiz olacak. Yani millet bahçesi, botanik park formatında farklı çalışmalarımız var. 200 -300 dönümlük alanlar belirledik.

> Şehirde bu ölçekte yer var mı peki?

Tabii... Belirlediğimiz 4-5 farklı nokta var. Doğuda, batıda ve şehrin orta noktasında üç nokta tespit ettik... Birisi çok özel. Çeltik Parkı diye ifade ettiğimiz 85 dönümlük alanı muazzam bir botanik park yapacağız. Türkiye’ye örnek olacak. Hamitler’de çöp toplama alanımız var. Burasını kesinlikle terk edeceğiz.



YATIRIMCI ÇEKECEĞİZ

> Yeni dönemde vizyonunu belirleyen prensibiniz ne olacak?

Özellikle şunu da ifade edeyim. Ben özel sektörden geliyorum. Aynı zamanda bir iş adamıyım. Biz her şeyi belediyenin yaptığı mantıktan biraz sıyrılıp, aracı durumunda olmalıyız. Mümkün olduğu kadar yönlendirmeler yapmaya çalışıyoruz. Yani yap işlet devret, gelir ortaklığı. Projelerimizin çoğunda bunları kullanıyoruz. Burayı dünya ile buluşturmamız lazım. Bunun için de bizim dışarıdan yabancı yatırımcı getirmemiz gerekiyor. Belediye bütçesinden bir şeyler yapmaktan ziyade dışarıdan özel sektörün yabancı sermayenin gücünü kullanalım. Mesela Dubaili bir grupla termal çalışıyorum. İhale yapacağım. Herkes gelebilir ihaleye.

> Dışarıdan yatırımcıyla bir şirket mantığında diyebilir miyiz?

Evet aynen öyle. Ben özel şirket mantığıyla yönetiyorum zaten belediyeyi. Tüccar mantığıyla yönetiyorum. Özel şirkette yatırımı kâra dönüştürürsün, burada da hizmete dönüştürüyorsun. Burada para, personel, proje ve tabii bütçe de var. Bunları doğru bir şekilde işletmek lazım.

SEÇİMDEN ŞÜPHEM YOK

> Seçimden nasıl bir sonuç bekliyorsunuz? Rakibiniz de bilinen, kuvvetli birisi.

İlginç bir seçim sürecine giriyoruz. Bütün Türkiye’de iki adaylı yarışlar olacak. İllerde ilçelerde, tabii Bursa’da da öyle görünüyor. Cumhur İttifakı çatısı altında MHP ile gönül birlikteliği yaptık. Bu, aslında geçmişi olan bir birliktelik. Ortak değerlerimiz var. Ben herhangi bir oran veremem ama Allah’ın izni ile herhangi bir şüphem yok. Çabamızı 14 ayda gördüler. Bursalı hemşehrilerimize güveniyorum.



O SORUYU SORDUK

Aktaş niçin kalıcı oldu?



“Bursa’nın vizyoner bir şehir olabilmesi adına bize inandıkları için böyle bir karar aldıklarını düşünüyorum”



İstifaların sonunda göreve gelen belediye başkanları arasında tek kalıcı büyükşehir belediye başkanı siz oldunuz. Sizi diğerlerinden farklı kılan neydi?

Sayın Cumhurbaşkanımızla yakın çalışıyoruz. On dört aydır derdimizi doğru şekilde anlattık. Projelerimizden haberdar ettik. İstişare ettik. ‘Şunu böyle yap bunu böyle yap’ diye fikirlerini aldık. Bu yabancı yatırımcıya çok sıcak baktığını ifade etti. Her arkadaşımız değerlidir. Parti büyüklerimiz başka bir isim düşünebilirlerdi. Bakanlık yapmış ağabeylerimiz, büyüklerimiz vardı. Şahsımla alakalı tercih tabii bize onur veriyor ama bir şekilde sorumluluğumuzu da artırıyor. Bursa’nın vizyoner bir şehir olabilmesi adına bize inandıkları için böyle bir karar aldıklarını düşünüyorum. Amacım onları mahcup etmeyiz. İnşallah bu güveni boşa çıkarmayız.



Hizmet tablosu

Başkan Aktaş, makam odasının girişinde yer alan Bursa belediye başkanları tablosunu göstererek “Hepsinin emeği var” dedi.



Mudanya’ya metrobüs

Bursa’nın tarihî, kültürel, ekonomik bir potansiyeli var. İstanbul’a yakın olması ajantajı. Bursa’yı metropole bağlama konusunda hamleleriniz olacak mı?

İstanbul’un Bursa’ya bu kadar yaklaşmasının avantaj olduğunu düşünüyorum. Otoyol var. Ankara- Bursa hızlı treni için çalışmalar devam ediyor. 2019 sonunu düşünülüyordu ama 2021’e kaldı şimdi. Gecikmeli de olsa etki edecek. Turizmde ve sanayide başarı için ulaşılabilir bir şehir olmamız gerekiyor. Ulaşılabilirlik bana göre bu işin ilk maddelerinden biri. Bursa Mudanya arası metrobüs düşüncemiz var. 2035’e kadar imar ve ulaşımla ilgili yol haritamız belli.

> Bursa’nın en önemli değeri Uludağ. Bir Alan Başkanlığı kurulması gündemde. Bu hususta Kültür Bakanlığı öncülük ediyor. Siz neredesiniz? Ev sahibi olarak ne olmasını arzu ediyorsunuz?

Bugüne kadar Uludağ konusunda radikal işler yapılamadı. Ama yapmamız gerekiyor. Uludağ ile alakalı birkaç yanlış yaptık. Birincisi yetki sorumluluk noktasında hep bir karmaşa oldu. Yani Orman, Millî Parklar, Belediye, Valilik ve oradaki özel sektör gibi. Alan Başkanlığı ile meselenin aşılacağını düşünüyorum. Kültür ve Turizm Bakanımız çok yetkili. Sektörü iyi biliyor. İkincisi biz Uludağ’ı sadece üç ay kışla, karla özdeşleştirdik. Hatta karın az yağdığı senelerde Uludağ’dan ümidimizi kestik. Eskiden futbol takımları gelir, hazırlık kampı yaparlardı. Uludağ bu özelliğini kaybetti. Uludağ doğa turizminin de icra edilebileceği bir yer. Bu yüzden 12 ay işleyebiliriz. Şimdi alt yapıyı getirdik. Yol çalışması bitmek üzere. Birkaç sene içinde çok rahat kullanılır hâle getireceğiz.



Altyapıdan futbolcu yetişmesi heyecan verici

> Bursaspor konusunda ne dersiniz?

Bursaspor bu şehrin değeri. Şampiyon apoletli hem de. Türkiye’deki birçok kulüp mali sıkıntı içerisinde. Bizde de belirli sıkıntılar yok değil. İyi niyetli bir başkan ve yönetimimiz var. Şehir takımları arasında Bursaspor taraftarıyla en çok ses getirenlerdin biri. Bu sene en az yabancı futbolcu bizde. En çok altyapıdan futbolcu oynatan takım Bursaspor. Bu önemli bir özellik. 11. sıradayız. Avrupa bile yapabiliriz. İmkânsız değil. Üst tarafla çok puan açığımız yok. Altyapının bu kadar ön plana çıkması beni heyecanlandırıyor. Seviyorum futbolu. O işi sevk ve idare edenlere karışmam. Ben sadece gerektiği kadar karışırım. Ama bütün imkânları, yasal çerçevede seferber etmeye çalışıyorum.



KURULUŞ AJANSI GELİYOR

Yaptığımız şehir çalışmasında hedef olarak 2026’yı koyduk. Çünkü 2026, Bursa’nın fethinin 700. yıl dönümü. 2026 Kuruluş Ajansını kuracağız. Tarih bölgeleri ve tarih odaları oluşturacağız. Hisar Bölgesi, Tophane Bölgesi, Hanlar Bölgesi. O güzellikleri ortaya çıkaracağız. Otopark problemini halledip yayalaştırmayı artıracağız.