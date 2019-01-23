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Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan'ın Moskova ziyaretine ilişkin açıklama
23.01.2019 - 11:38 | Son Güncelleme: 23.01.2019 - 11:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun Erdoğan'ın Moskova ziyaretine ilişkin açıklamasında "Türkiye sadece teröristlerle savaşmıyor, politik çözüm de arıyor" ifadelerini kullandı.
Etiketler : Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun,Türkiye Suriye,
599776 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/599776.aspx
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