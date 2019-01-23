Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve  Malta  Cumhurbaşkanı Marie Louise Coleiro Preca, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)/Türkiye-Malta İş  Konseyi ev sahipliğinde Conrad Otel'de düzenlenen"Türkiye-Malta İş Konseyi  Toplantısı" öncesi baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.

Oktay, "AB ülkelerinin iki ülke için de  kilit önemde ekonomik ortak olduğu bir gerçektir. AB'yle Gümrük Birliği’nin  güncellenmesi bu nedenle Türkiye kadar Malta için de önemlidir. Bu sayede Maltalı  şirketler Türk piyasasından daha fazla ürüne daha uygun fiyatlarla  erişebilecektir." dedi.