Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti. Eski Şişli Belediye Başkanı Sarıgül, istifa kararını resmi internet sitesinden duyurdu.

''BEKLEMEKTEN VE BEKLETİLMEKTEN YORULDUM''

Şişli'den aday olduğunu da belirten Sarıgül açıklamasında özetle şu ifadeleri kullandı:

''Yıllardır gece gündüz çalışmaktan yorulmayan ben, dört yıldır gece gündüz Şişli’de yerel seçimlere hazırlanan ben, seçimlere sadece ve sadece iki ay kalmasına rağmen yaşadığımız belirsizlikten, beklemekten ve bekletilmekten yoruldum.

''KÜÇÜK KURNAZLIKLARA TESLİM OLAMAZDIM''

Bugün Şişli’ye hizmet vermek için yeniden adayım; karşımda muhatap bulamıyorum. Geçmişi başka partilere dayanan adaylar büyükşehir adayı yapılırken, CHP’nin öz evladına, -doğrudan diyemiyorlar- dolaylı yoldan başka ilçelere işaret ediyorlar. Bu en azından siyasi nezakete uymaz… Bu en azından Şişlililere saygısızlıktır! Buna tepkisiz kalamazdım. Küçük kurnazlıklara teslim olamazdım. Bugün bir karar aldım.

''YILLARIMI VERDİĞİM CHP'DEN ÜZÜLEREK İSTİFA EDİYORUM''

Cumhuriyet Halk Partisi’nin daha çok yıpranmaması için veya kendi içlerinde ya da benimle ne hesapları olduğunu bilmediğim CHP yönetimini ve Sayın Kılıçdaroğlu’nu rahatlatmak adına yıllarımı verdiğim, içinde olmaktan onur duyduğum ve hep duyacağım Cumhuriyet Halk Partisi’nden üzülerek istifa ediyorum. Bu kararımın başta Şişli’de yaşayan yurttaşlarım olmak üzere ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. CHP yönetimine ve Sayın Kılıçdaroğlu’na en kısa sürede tüm Türkiye’deki adayları aynı anda açıklamalarını ve Cumhuriyet Halk Partili seçmenleri daha fazla üzmemelerini öneriyorum.''