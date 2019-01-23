Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışma ziyaretinde bulunacağı Rusya Federasyonu'nda Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelecek. Görüşmelerde Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra Suriye başta olmak üzere bazı bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. Ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve MİT Başkanı Hakan Fidan eşlik ediyor.