Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Zirve Yayınevi davasında 5 sanığa verilen 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 39 yıl 9'ar ay hapis cezasını onadı.
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Son dakika: Zirve Yayınevi davasında 5 sanığa verilen ceza onandı
23.01.2019 - 13:33 | Son Güncelleme: 23.01.2019 - 14:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Zirve Yayınevi davasında 5 sanığa verilen 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 39 yıl 9'ar ay hapis cezasını onadı.
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Zirve Yayınevi davasında 5 sanığa verilen 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 39 yıl 9'ar ay hapis cezasını onadı.
Kaynak: AA
Etiketler : yargıtay,zirve yayınevi,
599797 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/599797.aspx
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