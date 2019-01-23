Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde iki dönemdir belediye başkanlığı yapan Mustafa Nuri Nuhoğlu 3 belediye meclis üyesi ile birlikte partisinde istifa etti. Kadirli İlçe Seçim Kurulu'na bugün istifa dilekçesini veren Başkan Mustafa Nuri Nuhoğlu ve Belediye Meclis üyeleri Kamil Zorlu, Erdal Göçer ve Murtaza Sertten, noter vasıtasıyla istifalarını MHP genel merkezine yolladılar. Başkan Nuhoğlu, bundan sonra görevlerine bağımsız devam edeceklerini söyledi.



"BAĞIMSIZ OLARAK DEVAM EDECEĞİM"

Sumbas Belediyes Başkanı Mustafa Nuri Nuhoğlu, "Gördüğüm lüzum üzerine Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifa ediyorum, görevime bağımsız olarak devam etmeyi düşünüyorum. MHP'den istifa kararımı destekleyen Belediye Meclis üyeleri, Kamil Zorlu, Erdal Göçer ve Murtaza Sertten’e vermiş oldukları desteklerden ötürü teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Nuhoğlu dün açıklanan kararla MHP'den aday gösterilmemişti.