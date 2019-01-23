Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Hızır K. isimli bir şahıs, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ile görüşmek için İzmit’te bulunan belediye hizmet binasına geldi. Görevlilerin Başkan Karaosmanoğlu’nun il dışında olduğunu söylemesi sonrasında, duruma sinirlenen dışarı çıkarak defalarca hizmet binasına ateş etti. Silah sesleri üzerine olay yerine gelen özel güvenlik görevlileri durumu polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, intihar edeceğini söyleyen Hızır K. yı ikna ederek silahını bırakmasını sağladıktan sonra gözaltına aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun ise olay sırasında bir toplantı için İstanbul’da bulunduğu öğrenilirken, şahıs tarafından açılan ateş sonucu sekreterlik ofisinin camının kırıldığı, ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Hızır K., ifadesi alınmak üzere Saraybahçe Polis Merkezine götürüldü.