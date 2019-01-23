Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TUR" ile temaslarda bulunmak üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi. Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında geldiği Rusya’da Moskova Vnukovo Havalimanı'nda Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Devlet Protokol Müdürü Igor Bogdashev tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik ediyor.



Erdoğan, ziyaret kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le bir araya gelecek. Program çerçevesinde iki ülkenin ilgili bakan ve yetkililerinin katılımıyla heyetler arası görüşme gerçekleştirilecek. Moskova’da gerçekleşecek temaslarda, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra Suriye başta olmak üzere, bazı bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak.

