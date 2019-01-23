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Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 21 terörist etkisiz hale getirildi
23.01.2019 - 17:46 | Son Güncelleme: 23.01.2019 - 17:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı:" Irak kuzeyi Zap, Metina, Avaşin ve Haftanin’e 20-22 Ocak 2019 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtlarında, terör örgütüne ait silah mevzi ve barınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığındaki silahlı 21 bölücü teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.'
Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı,
599836 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/599836.aspx
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