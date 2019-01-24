Alınan bilgiye göre, Ayvalık ilçesi Sefa Çamlık Mahallesi'nde yol  uygulaması yapan polis ekipleri, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince aranan, Türk  Standartları Enstitüsünde şube müdürüyken ihraç edildiği ve FETÖ'nün Beytepe  Jandarma Okulu "mahrem imamı" olduğu öğrenilen A.U'yu yakaladı.

Öte yandan, A.U'nun Ayvalık'a deniz yolu ile yasa dışı yollardan yurt  dışına kaçma amacıyla gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde duran ekipler, gerekli  bağlantıların tespiti ve deşifresine yönelik geniş kapsamlı çalışma başlattı.