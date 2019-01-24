FETÖ'nün Sözcü gazetesiyle ilişkilerinin deşifre ettiğimiz manşetimiz büyük yankı uyandırdı. Kirli ittifakları ortaya çıkaran belgeler, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına ulaştı. İnkâr yoluna giden Sözcü’nün gölge patronu Ertuğrul Akbay panikledi. Akbay’ın avukatı belgelerin sahte olduğunu öne sürdü.

Ancak ortaya çıkan yeni belgeler, Ertuğrul Akbay’ın ‘FETÖ dostluğu’nun yanında başka kirli işlerin içinde olduğunu gözler öngüne serdi.

HACKER’LARLA PAZARLIK

Sözcü’nün patronu Ertuğrul Akbay’ın İhlas Holding ile hesabı Mayıs ayında başladı. Akbay, 16 Mayıs 2018’de sosyal medya hesabından bir hacker grupla yazıştı ve İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören’in Twitter hesabının ele geçirilmesini istedi.

Hackerlere “Twitter hesabı var. Bunun ele geçirilip birkaç yayın yapılmasını istiyorum. Bize çok yükleniyor” diye talepte bulundu. Siber korsanlar “Ne yapılması gerekiyorsa bilgi verilir” diyerek isteği kabul etti.

BİTCOİNLİ ÖDEME

Hackerler ödemenin yakalanmamak için nakit değil Bitcoin olarak ödenmesini talep etti. Bunun üzerine Sözcü’nün patronu “Parayı istenen şekilde gönderebilirim. Hesaba bakılıp hükümet adına paylaşımlar yapılmasını istiyorum” dedi. Yani, yayınladığımız belgelere kurgu diyen Akbay, asıl kurgucunun kendisi olduğunu gözler önünü serdi. Ele geçirme çabası sonuçsuz kaldı.

MYNET’TEKİ KÖSTEBEK

Sözcü'nün patronu Ertuğrul Akbay’ın 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı saatlerde firari FETÖ'cü Erhan Başyurt ile yazışıp ne yapacaklarını tartıştığı belirlenmişti. Yazışmalarda ikili Mynet’te kripto FETÖ’cülerin bulunduğunu bunların harekete geçirildiğini konuşmuştu. Ancak isim verilmemişti. O kişinin Mynet’in sahibi Emre Kurttepeli olduğu tespit edildi.

HABERLERİ KALDIRIN

Sözcü’nün patronu Akbay, Kurttepeli’ye 16 Temmuz 2016’da, yani darbe girişiminin bastırılmasından saatler sonra “Emre siteden tüm done haberleri kaldırın” diye talimat verdi. Mynet’in sahibi “Abi iyi de sessiz kalmak iyi. Sen temizlemedin mi? Bu salakların yapacağı iş değil. Dün sabaha karşı tüm done haberleri kalktı” diye cevap verdi. Bunun üzerine Akbay “Gerçi iyi yaptın. Bunların yiyeceği halt değildi. Sessiz kalmak iyi” diyerek pozisyon alınmasını söyledi. İkili daha sonra telefonla görüştü.